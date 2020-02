La France 5e Nation mondiale, France 7 qui s'envole à Los Angeles... Voici les 5 infos de ce lundi

La France grapille une place dans le classement publié par World Rugby

Le XV de France a encore gagné un rang au classement mondial publié lundi par World Rugby, prenant la 5e place et dépassant le pays de Galles qu'il a battu samedi à Cardiff (27-23). Devant la France, le haut du classement reste inchangé, avec les champions du monde sud-africains toujours en pole devant la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'Irlande. Autre changement dans le top 10: l'Ecosse prend la 8e place au Japon après sa victoire facile 17-0 en Italie, qui perd elle une place en 14e position. Le classement mondial aura de l'importance après les tournées d'automne 2020 puisqu'il désignera alors les têtes de série du tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2023, organisée en France.

Le groupe de France 7 pour Los Angeles est connu

La Fédération Française de Rugby a dévoilé le groupe qui se rendrait à Los Angeles pour le compte de la 5ème étape des World Rugby Sevens Series (du 29/02 au 01/03 2020). Mathias Colombet, Ethan Dumortier et Teiva Jacquelain l'integrent en lieu et place de Mazzoeleni, Lakafia et Zeghdar. Après trois belles premières étapes, les Bleus devront se reprendre après une triste 9e place à Sydney. Au général ils se trouvent à la 4e place devant l'Angleterre notamment.

Dernière saison pour Capo Ortega avec Castres

À 39 ans, l'emblématique deuxième ligne Castrais, 18 saisons et 400 matchs dans le Tarn ne sera pas conservé la saison prochaine. Tout comme huit de ses coéquipiers (Kévin Gimeno, Camille Gérondeau, Julien Caminati, Robert Ebersohn, Paea Fa'anunu, Sosefa Faletea, Christophe Samson et Alex Tulou). Le joueur uruguayen a glané avec son club deux titres de champion de France (2013 et 2018), un challenge européen (2003) et une Coupe de la Ligue (2004). C'est une page de l'histoire du CO qui se tourne.

2 matchs de Pro 14 reportés à cause du coronavirus

Les instances de la Guinness Pro 14 ont décidé de reporter les deux rencontres prévues sur le sol italien à savoir Zebre-Ospreys et Trévise-Ulster. Les matchs devaient se tenir ce samedi mais cela ne sera pas le cas à cause de l'épidémie de Coronavirus qui sévit dans le pays. Les matchs vont être reportés à une date ultérieure qui sera communiquée dans les plus brefs délais. Le virus a déjà provoqué le report du match entre l'Italie et l'Écosse comptant pour le Tournoi des 6 Nations féminin qui devait se jouer hier non loin de Milan, berceau du virus dans le pays.

Fin de saison pour Bruni

Blessé lors du match contre le Racing 92 ce dimanche, Virgile Bruni a terminé le match sur une douleur après un dernier déblayage. Le joueur du LOU serait victime d'une désinsertion de l'ischio au niveau de la cuisse droite. Il sera absent plusieurs mois et devrait se faire opérer dans les prochains jours, selon Le Progrès. Sa saison serait d'ores et déjà terminée.