L'ancien arbitre Christophe Berdos au soutien du Stade Toulousain

Pour tenter de créer un petit exploit au Leinster, le Stade toulousain a fait appel à l'ancien arbitre français international Christophe Berdos. L'arbitrage européen s'avérant différent de celui du Top 14, un atelier spécifique sera mis en place cette semaine à Ernest-Wallon.

Le Groupe Altrad se mobilise pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Suite à l'incendie qui a ravagé le monument historique Notre-Dame de Paris, le Groupe Altrad propose de fournir gratuitement des échafaudages qui serviront à la reconstruction de l’édifice.

Mohed Altrad s'exprimera via un communiqué : "Notre groupe a toujours été mû par des valeurs humanistes. Nous sommes dans le monde des échafaudages, les descendants directs de ces hommes qui ont bâti des monuments comme Notre-Dame de Paris. Nous relèverons, avec l'ensemble des parties prenantes, le défi du temps et de la restauration".

Israel Folau conteste la résiliation de son contrat

Après des propos homophobes tenus sur Twitter et Instagram, la fédération australienne a pris la décision de mettre un terme au contrat d'Israel Folau. Selon Rugby Australia, ce dernier a décidé de faire appel de cette sanction.

Dans un entretien accordé au Sydney Morning Heral au sujet d'éventuel regret sur ses propos, le joueur a répondu : "Absolument pas. Je vais m'en tenir à ce que dit la Bible. Je le partage avec amour. Je peux voir le revers de la médaille avec des réactions totalement opposées à ce que j'ai exprimé". "Je crois en un Dieu qui contrôle toutes choses. Quelle que soit sa volonté, que ce soit de continuer à jouer ou non, je serai plus qu'heureux de faire ce qu'il veut que je fasse (...) S'il ne veut pas que je continue à jouer, qu'il en soit ainsi"

Yohan Beheregaray indisponible un mois

Victime d'une violente percussion de Joe Tekori lors du match Toulouse - Clermont, le talonneur Yohan Beheregaray restera loin des terrain au minimum un mois. En plus d'avoir subit un impressionnant k.o, le joueur souffre de plusieurs lésions musculaires à l'épaule gauche. Il loupera la demi-finale face aux Harlequins.

Le XV de France temporise mais ne dément pas l'arrivée de Galthié

C'est par un communiqué que la FFR a réagi, ce mercredi, aux informations faisant de Fabien Galthié un membre du staff du XV de France pour la Coupe du monde au Japon et, plus loin, le sélectionneur des Bleus de 2020 à 2023. "Consécutivement aux affirmations et suppositions parues sur l’organisation du staff du XV de France après la Coupe du Monde 2019, la Fédération Française de Rugby confirme qu'aucun contrat n’a été finalisé à ce jour. Plusieurs hypothèses sont à l’étude" s'avance la FFR pour le futur sélectionneur. Pour ce qui est de l'arrivée de Galthié dans le staff dès le mois de juin et pour préparer la prochaine Coupe du monde "le sélectionneur, Jacques Brunel décidera de l’organisation de son staff et s’exprimera une fois que celle-ci sera entérinée. Sa décision sera prise et communiquée sous 15 jours". Ce qui ne dément en rien l'arrivée prochaine de Fabien Galthié dans l'encadrement des Bleus.