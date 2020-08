La FFR souhaite un dialogue avec l'AFLD

La procédure mise en place par l'AFLD peut mettre en difficulté les clubs puisqu'ils ne sont plus avertis des procédures en cours. Le club de Valence Romans a été dans ce cas-là et s'être retrouvé face à une situation qu'il a dû gérer au dernier moment. Pour éviter cela, la FFR souhaite ouvrir le débat avec l'AFLD pour trouver un aménagement dans la procédure pour permettre aux employeurs d'être les derniers avertis. "L’AFLD n’est d’ailleurs pas tenue, conformément à l’article R. 232-97 du code du sport, de communiquer les décisions rendues aux associations sportives dont le licencié est membre, ni à la fédération sportive concernée." Alors que la Fédération a salué l'attitude du club de Pro D2 qui a su mener ce dossier malgré l'absence d'informations préalables, elle souhaite maintenant "ouvrir un dialogue entre l’ensemble des acteurs institutionnels concernés afin que soit introduite dans la loi la possibilité pour l’AFLD d’informer concomitamment l’association sportive dont le licencié sanctionné est membre et, le cas échant, son club employeur. L’introduction de cette mesure dans la loi permettrait aux futurs clubs d’éviter la situation du club Valence Romans Drôme Ardeche Rugby."