La FFR recrute des arbitres

"Que vous soyez joueur, entraîneur ou retraité du monde sportif, si vous avez entre 15 et 50 ans, pourquoi ne pas devenir arbitre?" Voici le credo de cette nouvelle campagne de recrutement orchestrée par le DTNA (Directeur technique de l'arbitrage) Franck Maciello : "Nous avons besoin de jeunes femmes et hommes dans nos rangs, et rien de plus simple s’ils le désirent avec l’adresse jeveuxarbitrer@ffr.fr "