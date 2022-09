La fête du rugby débarque à Lille !

Qui a dit que le Nord n’est pas une terre de rugby ? Pendant trois jours complets, ce lieu commun n’aura plus lieu d’être. Car Midi Olympique s’est associé à la Ligue régionale de rugby des Hauts-de-France pour vous proposer un évènement qui fera date : le Lille Métropole Rugby Festival, qui se tiendra les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 septembre à Lille, sur la fameuse place de la République, soit en plein centre de la cité lilloise. Ces dates n’ont pas été choisies au hasard bien sûr : nous serons à moins d’un an de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, et dont Lille figure parmi les villes hôtes. Pendant ces trois jours, de 9 heures du matin à 20 heures, cet évènement vous proposera non-stop des animations sportives, culturelles, mixtes et inclusives autour de thématique rugby et du prochain Mondial. Comme précisé plus haut, cet évènement est totalement gratuit et ouvert à toutes et à tous : licencié(e) s ou non pratiquant(e) s, scolaires, étudiant(e) s, commerçant(e) s, acteurs économiques, institutionnels et décideurs, grand public… tout le monde sera le bienvenu !

Christian Califano en parrain

Pour l’occasion, une pelouse naturelle sera installée sur la Place de la République pour permettre l’organisation de tournois de rugby, à 5 contre 5 et sans plaquage, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de l’évènement. Il y aura également des ateliers techniques, des initiations, expositions, un village de partenaires (Métropole Européenne de Lille, le Département du Nord, la Région Hauts-de-France et la Mairie de Lille en tête d’affiche, Unikalo, l’Armée de l’Air et de l’Espace, 3 Brasseurs et Sources Alma en partenaires associés) des animations et même un job dating (lire ci-contre). La fête commencera jeudi dès 9 heures du matin avec le tournoi des écoles primaires, suivi de celui des entreprises, des centres sociaux et des étudiants. Entre-temps, un débat sur les clés de la réussite du rugby féminin se tiendra à 14 heures et l’emblématique pilier du XV de France, Christian Califano nous fera l’honneur de sa présence en tant que parrain de l’évènement sur cette journée. Celle-ci se clôturera par une grande soirée Bodega. Le lendemain, d’autres tournois divers seront organisés ainsi que des initiations au grand public. Les joueurs du club de Marcq-en-Baroeul signeront des autographes à 14 heures, un débat sur France 2023 aura lieu tandis que l’inauguration officielle du LMRF est programmée à 18 h 30. Samedi matin, les écoles de rugby disputeront leur tournoi, un débat portant sur la place du rugby dans le Nord sera donné à 15 heures et les festivaliers seront ensuite invités à rejoindre le Stadium de Villeneuve-d’Ascq pour assister à la rencontre entre l’OMR et Aubenas-Valls. Rendez-vous à Lille !

Bourse pour l’emploi et Job dating

En collaboration avec Ovale Citoyen et Impact Ovale, une bourse pour l’emploi sera mise en place, qui permettra à chacun de déposer son CV pendant les trois jours du festival. Les journées de jeudi et vendredi seront dédiées à la présentation des offres et la possibilité de rencontrer les entreprises. Le vendredi, des ateliers permettront de faire se rencontrer des partenaires, décideurs locaux avec des personnes possiblement en recherche d’emploi. Tous pourront ensuite se retrouver au sein de l’espace "Job Dating".