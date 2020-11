La Fédérale 1 s'arrête, Van Dyk signe à Exeter... Voici les 5 infos de ce mardi

La Fédérale 1 s'arrête brusquement jusqu'en janvier

Le bureau fédéral de la Fédération française de rugby l'a annoncé aujourd'hui, le championnat de Fédérale 1 est suspendu jusqu'au mois de janvier, en raison des décisions prises par le Gouvernement au vu de la crise sanitaire. En ce qui concerne le troisième échelon hexagonal, la Nationale, une décision devrait aussi être prise rapidement.

Maks Van Dyk va signer à Exeter

L'ancien pilier du Stade Toulousain s'apprête à signer un contrat d'un an renouvelable avec le club champion d'Europe et d'Angleterre en titre, Exeter. Le champion de France 2019 va venir prêter main forte aux Anglais qui seront privés d'Harry Williams et de Tom Francis durant l'Autumn Nation Cup.

En France, le rugby a généré 1,25 milliards d'euros d'activités en 2018/2019

Une étude menée par la Ligue nationale de rugby nous apprend ce matin que les clubs de Top 14 et Pro D2 ont généré 1,25 milliards d'euros de revenus lors de la saison 2018/2019. Un chiffre qui place le rugby à la deuxième position des sports français derrière le football et ses 6,48 milliards. Notons qu'aujourd'hui, la crise du Covid-19 va fragiliser ce chiffre. Reste à voir à quel en sera l'impact final.

Peter O'Mahony est courtisé dans de nombreux pays

Du haut de ses 31 ans, le troisième ligne irlandais du Munster Peter O'Mahony, ne manquerait pas d'offres. En effet, son contrat s'achevant en juin 2021, le joueur aux 69 sélections serait courtisé par plusieurs clubs français, les Saracens, les London Irish, et même au Japon d'après The Rugby Paper. Affaire à suivre.

Peter O'Mahony - MunsterIcon Sport

Qui de Bézy, Plisson ou Tuisova sera élu joueur du mois d'octobre ?

La LNR a dévoilé hier après-midi les trois joueurs en lice pour être élu meilleur joueur du mois d'octobre. Parmi eux, on retrouve Sébastien Bézy, Josua Tuisova et Jules Plisson. Les deux premiers cités, auteurs de cinq essais chacun feront face à Plisson, particulièrement en réussite ce mois-ci.