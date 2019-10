La demie Springboks-Galles décryptée, un forfait pour la finale... Les 5 infos de ce week-end

L’Afrique du Sud en finale

Au terme d'un match terne et sans envolée, l'Afrique du Sud a fini quand même par s'imposer, grâce à leur défense de fer et leur densité dans toutes les lignes. Pollard et Biggar ont été impériales au pied mais les Springboks obtiennent une pénalité de plus pour s'imposer 19-16. De Allende avait inscrit le premier essai de la partie à la 57e quand Josh Adams lui répondait à la 65e.

De Allende : homme du match

Neuf plaquages complétés et surtout une belle activité offensivement parlant. Sur chaque ballon touché, le Sud-Africain a avancé. De plus, en visant la zone de Biggar tout le match, il a fait mal aux Gallois. Enfin, il marque le seul essai de son équipe aujourd'hui, en éliminant la charnière du Poireau grâce à sa vélocité. Une performance de haut niveau.

Adams, meilleur marqueur

En inscrivant l’essai de l’espoir après l’heure de jeu, l’ailier gallois prend seul la tête du classement des marqueurs d’essais avec 6 réalisations, en 6 matchs. Le podium est complété par Kotaro Matsushima et Makazole Mapimpi tous deux à 5 réalisations. Le Sud-Africains semble être le seul à pouvoir rattraper l’ailier du XV du Poireau qui n’a pas fini son tournoi, puisqu’il jouera la petite finale face aux All-Blacks. Yu Tamura reste le meilleur réalisateur avec 51 points, son avance devant Pollard (47) et Farrell (46) ne devrait pas tenir.

Les réactions d’après-match

Le capitaine et vainqueur Siya Kolisi était forcément satisfait après la rencontre. "Je suis content que l’équipe ait pu gérer la pression jusqu’au bout." Avant de replonger dans ses souvenirs de 2007. "Je me souviens que j’étais allé voir cette finale en ville car nous n’avions pas la télévision à la maison. Je me rappelle bien de ce que cette victoire avait apporté au pays car c’était la première fois que je voyais de mes yeux autant de gens se rassembler et célébrer ensemble grâce au sport." De son côté, Dan Biggar paraissait abattu. "Je suis très déçu. Pas tellement sur la manière car le match était exactement comme on l’avait prévu. Perdre une demi-finale de Coupe du monde, c’est forcément très dur et cela l’est d’autant plus qu’on n’était pas loin. On a fait des bonnes choses mais on n’a pas pu franchir leur défense." Néanmoins, l’ouvreur rappelle que les Gallois peuvent encore écrire l’histoire puisqu’ils n’ont pas battu les All Blacks depuis 1953.

Heinz forfait au pire des moments

L’inquiétude était affichée sur le visage du numéro 9 remplaçant du XV de la Rose lorsque après quelques minutes sur le champ face à la Nouvelle-Zélande, il peinait à coller au ballon puisqu’il boitait. La décision est prise, il n’est pas apte pour la finale. L’Angleterre a annoncé aujourd’hui son remplaçant, il s’agit de Ben Spencer joueur des Saracens.