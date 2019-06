La création du premier championnat pro à 7, Begon dans le staff grenoblois… Les 5 infos de ce jeudi

La LNR crée le premier championnat pro de rugby à 7

Le premier championnat professionnel de rugby a 7 vient d’être crée par la LNR : le Super Sevens. Il sera lancé dès la saison prochaine à l’occasion d’une étape unique où la date et le lieu est encore tenu secret. La compétition débutera officiellement lors de la saison 2020/2021. D’abord par trois étapes de classement en Août, pour finir par la grande finale qui se déroulera en Novembre afin de sacrer le champion de France de Rugby à 7.

Begon au staff de Grenoble l’année prochaine

Sylvain Begon sera le nouvel entraîneur des avants du FC Grenoble Rugby pour les deux prochaines saisons. Il a joué pratiquement toute sa carrière de talonneur au FCG de 1991 à 2001 (2 ans au FCS Rumilly). Le technicien est ensuite devenu entraîneur des avants de l’équipe pro de 2007 à 2015 et participe à la montée du Club en Top14 en 2012 (il est d’ailleurs distingué cette année-là comme meilleur Staff de ProD2 avec Franck Corrihons et Fabrice Landreau). Une mission qu’il arrête en décembre 2015. Il n’a toutefois jamais quitté la maison "Rouge & Bleu" puisqu’il s’est occupé ces 3 dernières saisons des Espoirs du Club.

Eddie Jones restera à la tête de la sélection anglaise jusqu'en 2021

La Fédération anglaise a confirmé aujourd'hui qu'Eddie Jones resterait en poste à l'issue du prochain mondial au Japon et irait au bout de son engagement : "Eddie a réaffirmé son engagement de rester ici jusqu'en 2021". À la suite de cette annonce, le contrat de l'entraîneur adjoint en charge de la défense, John Mitchell a été prolongé jusqu'en 2021.

Goutta se confie à quelques jours de la finale Top 14

Après une première saison compliquée dans le staff de l’ASM, l’entraîneur des avants clermontois vit ces phases finales avec beaucoup de passion. Bernard Goutta s’attend à un match très serré entre deux équipes habitués des phases finales : "Non, il n’y a pas de favori. Il y a juste de l’expérience et de notre côté nous avons déjà une belle expérience (…). Il est important de ne s’occuper que de nous en soignant tous les détails pour préparer cette finale, avec beaucoup de confiance et de détermination."

Dernière étape pour les Bleues à 7 ce week-end

Le coeur à Biarritz, la tête à Kazan: l'équipe de France féminine de rugby à VII attaque la dernière étape du circuit mondial, samedi et dimanche à Aguiléra, avec l'ambition de bien faire à un mois du tournoi de qualification olympique (TQO) en Russie. "C'est une compétition et nous sommes des compétiteurs", répond l'entraîneur. "C'est un beau challenge que de se donner les moyens de jouer à notre niveau, qui plus est à la maison. Et puis, qu'est-ce qui prépare le mieux à la compétition de haut niveau que la compétition de haut niveau elle-même ?"

Biarritz est ainsi une bonne occasion de prendre l'ascendant psychologique sur les adversaires pour le billet européen à Kazan: l'Angleterre (6e), la Russie (7e), l'Irlande (8e) et l'Espagne (9e). "On se tient dans un mouchoir de poche", estime l'entraîneur.

La poule des Bleues samedi:

(14h20) France - Fidji

(17h04) France - Chine

(19h48) Etats-Unis - France