La Coupe du monde U20 annulée, arrêt de la MLR 2020… Voici les 5 infos de ce jeudi

Les Bleuets ne remettent pas leur titre en jeu

Les dirigeants du rugby mondial devraient décider d’annuler le championnat du monde des - de 20 ans, devant se dérouler en juin en Italie. La France est double championne du monde en titre mais selon Bernard Laporte « Il va être annulé ». Pas de report puisque la compétition se joue tous les ans, et les titres des Bleuets seraient remis en 2021.

La Major League Rugby et Mathieu Bastareaud, c’est déjà fini

Les instances du rugby américains ont décidé d’annuler la fin de la saison de la Major League 2020. Mathieu Bastareaud voit sa nouvelle aventure prendre déjà fin en raison du coronavirus. La saison de Major League a pris une décision radicale et la saison s’arrête. L’ancien international français doit désormais revoir ses plans et potentiellement prévoir un retour en France plus tôt que prévu.

Waratahs, Brumbies et Rebels de retour à l’entraînement

Le Super Rugby a beau être suspendu à cause de la pandémie de coronavirus et aucune date fixée pour sa reprise, les équipes australiennes de ce championnat de rugby à XV de l'hémisphère sud ont fait leur retour à l'entraînement jeudi. Les joueurs des Rebels, des Waratahs et des Brumbies étaient donc de retour à l’entraînement.

Taieb et Orioli solidaires

La crise sanitaire a été déclarée en France depuis quelques jours désormais, et les élans de solidarité se font désormais en masse. Le troisième-ligne d’Oyonnax, Bilel Taieb a proposé d’aider les personnes âgés, les personnes avec des enfants et autres, sur son compte Twitter. Tout comme, Jean Charles Orioli. Le talonneur de La Rochelle a montré sa disponibilité pour les famille de l’île de Ré.

Pas de prise de risque pour les Chiefs et les Crusaders

En adéquation avec les mesures prises par le gouvernement néo-zélandais, les Chiefs et les Crusaders ont décidé de se fermer au monde extérieur en raison du Covid-19. Les deux clubs ne veulent prendre aucun risque après leurs récents voyages à l’étranger. Les Crusaders se sont rendus au Japon, pour affronter les Sunwolves. Tandis que les Chiefs sont allés en Australie pour défier les Waratahs.