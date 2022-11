La composition probable du XV de France, Bastareaud blessé... Les 5 infos de ce mardi

À l’occasion du premier entraînement collectif de la semaine à Marcoussis, Jonathan Danty était toujours retenu au chevet de sa compagne, en passe d’accoucher à La Rochelle. S’il ne pouvait s’entraîner cette semaine, l’ancien Parisien serait logiquement remplacé par Yoram Moefana au milieu du terrain, Mathis Lebel ayant alors toutes les chances d’être titularisé sur l’aile gauche. A quatre jours du clash, on se dirige donc vers une composition d’équipe dite classique.

La composition de l'Afrique du Sud pour affronter le XV de France est tombée et Jacques Nienaber a envoyé une grosse armada ! Pour cette rencontre qui se déroulera samedi soir au Vélodrome de Marseille (21 heures), avec six changements dans le XV de départ, Faf de Klerk retrouve sa place de titulaire à la mêlée et Willie Le Roux à l'arrière tandis que Kolbe passe à l'aile.

Ce dimanche soir, le Rugby Club toulonnais recevait le champion en titre sur sa pelouse. Touché lors de la première mi-temps, Mathieu Bastareaud quittait le terrain à la 65ème minute de jeu. Le club de la Rade vient d'annoncer que le troisième ligne serait indisponible pour une durée de 4 à 6 semaines.

Comme nous vous l'annoncions fin septembre dans les colonnes de Midi-Olympique, le demi de mêlée du Stade toulousain, Martin Page-Relo devrait bien évoluer sous les couleurs de Lyon la saison prochaine. C'est La Dépêche du Midi qui confirme l'information, révélant que le joueur a donné son accord. Il viendra notamment remplacer Jonathan Pélissié qui ne devrait pas être conservé.

Dans la nuit, via une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, l'ex-pilier la Section paloise Lourens Adriaanse (34 ans) a annoncé mettre un terme à sa carrière de joueur de rugby pour se concentrer sur son combat contre un lymphome. Celui qui avait décidé de rejoindre les Sharks après son aventure paloise a annoncé être déjà à la moitié de son traitement.