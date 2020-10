La composition du XV de France, France - Fidji à Vannes... Les 5 infos de ce jeudi

Le XV de France avec Rattez et Haouas

Ce jeudi matin, Fabien Galthié a dévoilé le XV de France qui débutera le premier match de l'automne face au pays de Galles (samedi, 21h). Les principaux enseignements viennent des ailes avec les titularisations de Vincent Rattez mais aussi de Teddy Thomas. Au poste de pilier, Mohamed Haouas tient la corde avec Cyril Baille. Pas de surprises ailleurs avec ceux qui avaient disputé le tournoi en début d'année.

6 Nations 2020 - Vincent Rattez (XV de France) marque contre l'Angleterre sous les yeux de Gaël Fickou.Icon Sport

Alun Wyn Jones toujours présent côté gallois

Le sélectionneur gallois Wayne Pivac a lui aussi dévoilé son XV pour déifer le XV de France. Le deuxième ligne Alun Wyn Jones est évidemment présent, il fêtera sa 148ème sélection, un nombre incroyable qui lui permet d'égaliser le record de capes du All Black Richie McCaw. Biggar, Faletau ou autre Jonathan Davies sont présents, tout comme Louis Rees-Zammit qui pourrait honorer sa première sélection.

Sexton capitaine irlandais

Pour son premier match en retard comptant pour le Tournoi des 6 Nations 2020, l'Irlande pourra compter sur son métronome Jonathan Sexton qui sera aussi capitaine. Il y a deux nouveaux côté irlandais et ils seront sur le banc : le pilier du Leinster Ed Byrne et le demi de mêlée du... Leinster Jamison Gibson-Park. Le match se déroulera ce samedi à 16h30 et à huit clos, l'Irlande étant en confinement généralisé.

France - Fidji, cap sur la Bretagne

Alors qu'il devait se tenir au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, le match entre Français et Fidjiens prévu le 15 novembre aura finalement lieu au stade de la Rabine à Vannes en Bretagne. Et il y aura en plus du public, 5000 personnes. Un match du XV de France, ça sera une première pour Vannes.

Taufa, direction Montpellier

Alors qu'il avait disputé le début de la saison avec l'Aviron Bayonnais, le pilier tongien Toma Taufa va être prêté à Montpellier pour les deux prochains mois pour couvrir les absences des internationaux à ce poste. En effet, Nariashvili ou encore Chilachava seront absents. Cependant, Taufa ne pourra pas disputer la rencontre entre Bayonne et Montpellier le 14 novembre prochain.