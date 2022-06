La compo probable du XV de France, la défaite des Bleuets... les 5 infos de ce mercredi !

Le premier test match contre le Japon a lieu samedi à 8h. Le groupe a été particulièrement remanié pour préparer les deux matchs de la tournée d'été, laissant au repos les cadres du XV de France. La dernière séance d'entraînement a permis de lever les derniers doutes entourant la composition d’équipe.

L’équipe probable

15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Moefana, 11. Lebel ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Tanga, 6. Cretin ; 5. Jolmes, 4. Flament ; 3. Bamba, 2. Mauvaka, 1. Gros

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Priso, 18. Falatea, 19. Lavault, 20. Macalou, 21. Tolofua, 22. Couilloud, 23. Hastoy

L'équipe de France U20 n'était pas loin, mais elle a tout de même échoué face à l'Angleterre ce mercredi, lors de la deuxième journée de l'U20 Summer Series (29-20). Les Bleuets ont manqué de discipline et de réalisme pour l'emporter sur les jeunes Anglais, beaucoup plus froids dans le camp français. Ils sont désormais à la merci de l'Afrique du Sud au classement de la poule 1, qui jouera contre l'Irlande.

Jean-Baptiste Aldigé, le président du BO, a annoncé l'information sur son compte Twitter ce mercredi. Prêté au Biarritz olympique, le demi de mêlée toulousain cherchera à gagner du temps de jeu. Avec 19 matchs joués, dont 8 comme titulaire, le joueur formé à l'UBB peaufinera son jeu en Pro D2 la saison prochaine.

Les Maori All Black battent l'Irlande après un hommage à Sean Wainui

Les Maori All Blacks ont pris le meilleur sur l'Irlande ce mercredi au FMG Stadium de Waikato (32-17). Les Irlandais affronteront les All Blacks à trois reprises cet été : les 2, 9, et 16 juillet. Le geste mémorable de ce test-match restera l'hommage rendu à Sean Wainui avant le début du match, ailier néo-zélandais décédé en fin d'année dernière.

Tarrit signe au Racing 92 jusqu'en 2025

Le jeune talonneur de 23 ans, Janick Tarrit, sera Racingman jusqu'en 2025. Arrivé de Pro D2 où il a passé quatre saisons à Nevers, le talonneur monte en grade et jouera en Top 14 la saison prochaine. Le club francilien a également annoncé l'arrivée de cinq autres recrues pour les prochaines saisons : l'arrière Warrick Gelant (Stormers), le troisième ligne Kitione Kamikamica (CA Brive), le deuxième ligne Veikoso Poloniati (Moana Pasifika) et l'ailier Asaeli Tuivuaka (Zebre Parma).