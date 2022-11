La compo probable des Bleus, les locaux de France 2023 perquisitionnés... Les 5 infos de ce mercredi

Alors que la confrontation face aux Springboks à Marseille arrive à grands pas, une interrogation persiste dans le camp français. Devenu papa dans la nuit de mardi à mercredi, Jonathan Danty n'est pas certain de pouvoir participer à la rencontre face à l'Afrique du Sud. Durant l'entraînement de ce mardi, c'était Yoram Moefana qui formait la paire de centres avec Gaël Fickou, Matthis Lebel évoluant sur l'aile en lieu et place du joueur de l'UBB. Pour le reste de la composition, il est fort probable que Fabien Galthié et son staff décident d'aligner la même équipe que samedi dernier face aux Wallabies.

La compo probable : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty (ou Moefana), 11. Moefana (ou Lebel) ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.), 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Priso, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Cretin ou Tanga, 21. Macalou, 22. Lucu, 23. Jalibert

Selon L'Équipe, le parquet national financier a ouvert une enquête sur la gouvernance des hautes sphères du rugby français concernant l’organisation de la Coupe du monde France 2023. Quelques heures plus tard, les gendarmes de la section de recherches de Paris ont entamé des perquisitions, ce mercredi, dans les locaux de l’institution organisatrice du Mondial. Cette enquête porterait sur des faits de favoritisme, de trafic d'influence et de corruption.

Après six semaines de suspension pour "manque de respect envers l'autorité d'un officiel de match" lors de la victoire des Rochelais contre le LOU, Ronan O'Gara est une nouvelle fois convoqué par la commission de discipline. Ce coup-ci, le manager irlandais est cité pour avoir tenu des propos contre l'arbitre de la rencontre du match opposant Brive et La Rochelle, M. Praderie. Au vu de son passif, Ronan O'Gara risquerait gros en cas de nouvelle suspension.

Arrivé en 2019 à la tête d'Oyonnax, Joe El Abd a prolongé avec le club de l'Ain jusqu'en 2025. Toujours qualifiés pour les phases finales depuis la prise de fonction du manager anglais, les Oyomen pointent actuellement à la première place de Pro D2, et tenteront une nouvelle fois cette année de rejoindre l'élite.

La province nord-irlandaise de l'Ulster a annoncé la signature du pilier international sud-africain Steven Kitshoff (30 ans, 73 sélections). Passé par l'UBB, le numéro 1 s'est engagé pour trois ans avec le club irlandais et portera donc le maillot blanc et rouge jusqu'en 2026.