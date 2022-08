La compo des Springboks contre les Blacks, Franco Smith à Glasgow... Les cinq infos de ce mardi

Pour affronter les All Blacks ce samedi, le sélectionneur de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber a effectué trois changements dans le XV qui avait débuté le dernier test contre les Gallois. Malcolm Marx commencera avec le 2 pour ce qui sera sa 50e sélection. De Klerk et Arendse remplacent Hendrikse et Kolbe, blessé. Jasper Wiese est conforté à l'arrière du pack.

L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie Franco Smith sera à partir de la saison à venir l'entraîneur en chef des Glasgow Warriors, a annoncé mardi le club écossais. Le Sud-Africain de 50 ans, sélectionné à neuf reprises sous le maillot des Springboks pendant sa carrière de joueur à la fin des années 1990, s'est engagé pour une période de deux ans.

Le club parisien a officialisé la libération anticipée de son trois-quarts centre Ngani Laumape. Arrivé l'an passé à Paris, le joueur néo-zélandais ne sera resté qu'une saison. La nouvelle avait circulé il y a quelques jours. A 29 ans, Ngani Laumape ne sera plus parisien la saison prochaine. Le Stade français a officialisé le départ de son trois-quarts centre arrivé la saison dernière dans la Capitale.

La fédération australienne de rugby a annoncé le forfait de son trois-quarts centre Samu Kerevi pour le reste de l'année 2022. Blessé au genou lors des Jeux du Commonwealth, il manquera le Rugby Championship qui démarre ce week-end.

Le club de Bourgoin-Jallieu a annoncé l'arrivée de David Attoub dans son staff. Il sera en charge des rucks et du jeu au sol de l'équipe première. La saison prochaine, Bourgoin-Jallieu va pouvoir s'appuyer sur un homme d'expérience.