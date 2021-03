La compo des Bleus, McCaw sportif néo-zélandais de la décennie… Ce qu’il ne fallait pas louper hier

La compo des Bleus pour France-Ecosse

Swan Rebbadj débutera en deuxième ligne vendredi contre l'Ecosse, à côté du revenant Bernard Le Roux. En troisième ligne, Anthony Jelonch a été préféré à Dylan Cretin. Derrière, en plus du remplacement de Matthieu Jalibert par Romain Ntamack, Arthur Vincent va commencer au centre. Quelques changements (plus ou moins contraints) ont été effectués par rapport à la formation qui avait démarré lors du succès contre le pays de Galles samedi dernier.

Quelle stratégie pour remporter le Tournoi ?

Si les Bleus sont conscients de la difficulté de la tâche qui les attend pour remporter le Tournoi, ceux-ci ne comptent pas pour autant se lancer aveuglément à l’assaut de l’en-but écossais. La stratégie semblant plutôt concéder à défendre de manière hermétique, pour avoir le moins de points possible à marquer face à la meilleure défense des Six Nations.

McCaw : sportif néo-zélandais de la décennie

L'ancien troisième ligne et capitaine des All Blacks Richie McCaw a été élu sportif néo-zélandais de la décennie aux Halberg Awards ce mercredi. Le double champion du Monde (2011 et 2015) avait été élu meilleur joueur du Monde en 2006, 2009 et 2010.

Une saison à Béziers pour Beauxis

Lionel Beauxis rempile pour un an. L'ouvreur international (35 ans) ne sera pas conservé par Oyonnax à l'issue de la saison, il a donc trouvé un nouveau défi en Pro D2. C'est avec Béziers qu'il s'est engagé pour une année selon les informations de RMC Sport. Un dernier bail sous forme de dernier défi pour celui qui connaîtra son 7e club professionnel. Blessé plusieurs mois, il n'a joué que 6 matchs avec les Haut-Bugistes depuis le début de la saison.

Cokanasiga à Bath jusqu'en 2023

Joe Cokanasiga est un joueur de Bath pour deux ans de plus. L'ailier de 23 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec l'équipe de Premiership. Cokanasiga, qui a disputé la Coupe du Monde 2019 avec le XV de la Rose a marqué 10 essais en 28 apparitions du côté de Bath.