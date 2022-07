La compo des Bleus face au Japon, les calendriers de Top 14 et Pro D2...Les cinq infos de ce jeudi !

L'arrière du Racing 92 Max Spring connaîtra sa première sélection avec le XV de France lors du second test match face au Japon ce samedi (7h50 heure française). Le sélectionneur Fabien Galthié a expliqué ce choix : "Il est entré dans le vestiaire et venu chercher le maillot, comme on dit. Ca a commencé par ses performances avec le Racing 92, tout au long de la saison. On l’a ensuite appelé avec les Barbarians britanniques et à Twickenham, il a fait un très gros match. [...] Ses perfomances nous poussent à lui donner le maillot."

Les calendriers de l'exercice 2022-23 de Top 14 et Pro D2 ont été révélés ce jeudi. Au cours de la première journée, le Stade toulousain se déplacera à Chaban-Delmas pour y affronter l'Union Bordeaux-Bègles. Le promu bayonnais commencera avec du lourd en se déplaçant à Toulon. Brive accueillera Lyon, et Pau recevra Perpignan. Clermont voyagera au Stade Français. Particularité : cette année, les derbies seront fêtés à Noël. En Pro D2, Biarritz, relégué cette saison, recevra Oyonnax lors de la 1ère journée, le 26 août.

Après avoir subi une commotion lors du premier test face aux All Blacks, le capitaine irlandais Jonathan Sexton sera bien présent ce week-end pour le second test contre la Nouvelle-Zélande. Le demi d'ouverture a passé avec succès le HIA 2 et le HIA 3 (les protocoles d'Évaluation à la Tête).

Après une intersaison agitée et marquée par les incertitudes concernant notamment la présidence au Racing Club Narbonnais (futur club de Nationale), Xavier Marco a présenté un plan concret pour la saison prochaine. Il a commencé par acter les démissions de Philippe Campos, Marc Delpoux, Jean Ormières et Jacques Bascou (qui étaient jusqu’ici à la tête du RCN) avant de proposer officiellement sa candidature au poste de président.

Selon les informations de RMC Sport, l'arrière international de Montpellier, Anthony Bouthier (30 ans, 8 sélections), va prochainement prolonger son contrat avec le MHR. Il avait rejoint le club en 2019.