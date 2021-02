La compo' des Bleus face à l'Irlande, la prolongation de Fresia au RCT... Les 5 infos de ce vendredi

Deux changements dans le XV de départ des Bleus

Pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2021 et le déplacement en Irlande (dimanche, 16h), le staff du XV de France a décidé d'opérer à deux changements, question d'adaptabilité à une équipe irlandaise très agressive dans le jeu au sol et dans les airs. Ainsi, Anthony Jelonch est titulaire en troisième ligne aile à la place de Dylan Cretin tandis que Damian Penaud débutera à l'aile à la place de Teddy Thomas. Pour le reste, pas de modifications avec Willemse, Jalibert ou encore Dulin titulaires. Sur le banc aussi il y a du mouvement avec les apparitions de Kolingar, Atonio et Bouthier.

Les Irlandais privés de leur charnière fétiche Murray - Sexton

Les Irlandais, eux, affichent une détermination à toute épreuve avec pour diriger le tout le deuxième ligne de l'Ulster Iain Henderson. Ce dernier est capitaine car les Irlandais sont privés de leur ouvreur Jonathan Sexton, qui avait pris un KO lors du match contre le pays de Galles dimanche dernier. Mais ce n'est pas tout, le demi de mêlée Conor Murray est touché à la cuisse et est également forfait, remplacé par le joueur du Leinster Jamison Gibson-Park. En troisième ligne, Rhys Ruddock est titulaire pour pallier la suspension de Peter O'Mahony.

Le rugby amateur fixé le 26 février

Alors que le monde du rugby amateur retient son souffle quant à la reprise des compétitions, la FFR a indiqué aujourd'hui, suite à la convocation d'un Bureau Fédéral, qu'une décision sera prise le 26 février prochain. Dans un communiqué, la Fédération explique qu'après cette date, il ne sera plus possible de "pouvoir tenir un calendrier de compétitions cohérent et respectueux de l’équité sportive". Le communiqué affirme aussi que "tous les scenarii de reprise et d’adaptation des règlements de compétitions sont prêts pour s’adapter aux décisions de l’Etat".

Fresia prolonge avec le RCT

Présent au club depuis l'âge de 15 ans, le pilier Florian Fresia a décidé de poursuivre sa belle histoire avec le Rugby Club Toulonnais. Le joueur de 29 ans a prolongé son contrat sur la rade de trois ans, soit jusqu'en 2024. Fresia a joué 142 matchs avec le RCT depuis la saison 2012-2013 et a inscrit trois essais.

Le Stade toulousain l'emporte aisément

Dans la première rencontre de la 16e journée de Top 14, les Toulousains n'ont fait qu'une bouchée de Pau. Sans briller, les hommes d'Ugo Mola ont repris la compétition avec succès après trois semaines. Dans une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires, le Stade s'est tout de même adjugé le bonus offensif.