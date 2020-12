La compo des Bleus est connue, Clermont perd à domicile... Les 5 infos de ce vendredi

Les Bleus ont dévoilé leur composition d'équipe

Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi les 23 joueurs qui vont se frotter au XV de la Rose à Twickenham. Six changements sont effectués dans le quinze de départ par rapport à l'équipe qui s'est imposée face à l'Italie. Selevasio Tolofua est aligné au centre de la troisième ligne, tout comme Alivereti Raka sur l'aile droite et Yoram Moefana au centre.

Le XV de départ des Bleus : 15. Dulin, 14. Raka, 13. Moefana, 12. Danty, 11. Villière, 10. (o) Jalibert, 9. (m) Couilloud (cap.), 7. Jelonch, 8. S. Tolofua, 6. Woki ; 5. Pesenti, 4. Geraci ; 3. Aldegheri, 2. Bourgarit, 1. Kolingar.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti , 18. Atonio, 19. Ducat, 20. Macalou, 21. Bézy, 22. Carbonel, 23. Barassi.

Farrell sera capitaine de l'Angleterre face aux Bleus

Pour recevoir le XV de France, Eddie Jones aligne la meilleure équipe possible. Tous les cadres seront présents sur la pelouse de Twickenham. Owen Farrell est capitaine et titulaire au centre, Maro Itoje en deuxième ligne et Elliot Daly à l'arrière. À noter le retour d'Anthony Watson sur une aile, lui qui était remplaçant contre le pays de Galles la semaine dernière.

Octavian Morariu réélu à la tête de Rugby Europe

Ce vendredi se tenait une visio-conférence pour déterminer la présidence de Rugby Europe. Président depuis 2012, le roumain Octavian Morariu (59 ans) a été réélu et va donc entamer un troisième mandat qui prendra fin en 2024. Il l'a largement emporté face à son adversaire russe Kirill Yashenkov avec 80,95% des suffrages.

Montpellier s'impose à Clermont à la surprise générale

Hier soir, le MHR ouvrait le bal de la onzième journée de Top 14. Sur le terrain de Clermont, les hommes de Xavier Garbajosa se sont imposés (15-22) grâce à la botte de leur tout jeune ouvreur Louis Foursans, 18 ans, auteur de 100% des points des Cistes. Absent des débats en conquête, Clermont peut nourrir des regrets.

La rencontre entre Grenoble et Provence est reportée, les résultats de la soirée de Pro D2

A cause des fortes chutes de neige peu avant le coup d'envoi du match, le match entre Grenoble et Provence a finalement été reporté à une date ultérieure, mais ne pourra pas avoir lieu ce week-end, la faute à l'absence de car régie.

Dans le reste des rencontres, uniquement des succès à domicile sont au programme :

Aurillac 26 - 3 Carcassonne ; Perpignan 49 - 0 Soyaux Angoulême ; Mont-de-Marsan 15 - 3 Rouen , Vannes 20 - 10 Montauban.