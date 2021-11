La compo des Bleus, A.W Jones absent pour le Six Nations... Ce qu'il ne fallait pas louper hier

Ntamack et Jalibert associés face aux Pumas

C'était attendu, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack seront associés pour affronter les Pumas. Le Toulousain débutera la rencontre avec le numéro 12 dans le dos. Thibaud Flament devrait lui fêter sa première sélection avec le maillot frappé du coq, il sera associé à Paul Willemse en deuxième ligne. Le capitaine Antoine Dupont est bien évidemment titulaire.

Des Pumas avec 9 "Français"

Adversaire des Bleus ce samedi soir, les Pumas alignent une composition d'équipe avec plusieurs joueurs du Top 14. Les "Français" qui composent cette équipe : Gomez Kodela, Kremer, Matera, Petti, Lavanini, Isa, Cubelli, De La Fuente et Delguy, ils seront tous titulaires.

Après les Bleus, au tour des Bleues

Le XV de France féminin débute sa tournée d'automne face à l'Afrique du Sud ce samedi à Vannes. Pour cette première rencontre, les Bleues seront bien sûr guidées par la troisième ligne Gaëlle Hermet. Émilie Boulard prendra place à l'arrière.

A.W Jones ne devrait pas voir le Tournoi

Le deuxième ligne et capitaine du pays de Galles Alun Wyn Jones devrait manquer tout le Tournoi des Six nations à cause de la blessure à l'épaule qu'il a subie le week-end dernier lors du Test-match perdu (54-16) contre la Nouvelle-Zélande, a déclaré le sélectionneur Wayne Pivac.

Jones, 36 ans, devra être opéré de cette épaule, déjà abîmée cette année peu de temps avant la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud. Il s'était remis à temps et avait pu participer en tant que capitaine au succès des Lions (2 tests gagnés à 1) en juillet-août. Le pays de Galles jouera son premier match du Tournoi contre l'Irlande le 5 février 2022 à Dublin.

Le groupe des Barbarians dévoilé

Les Barbarians français ont communiqué, ce jeudi, le groupe des 23 joueurs qui vont affronter le Tonga. Pour cette rencontre, prévue le 13 novembre prochain, on aperçoit par exmple le capitaine de l'Usap, Mathieu Acébès ou encore celui de Brive, Saïd Hirèche. On retrouve également l'ailier bayonnais, Joe Ravouvou.

Les 23 :

Mathieu Acébès (Perpignan), Anthony Belleau (Toulon), Quentin Béthune (Stade français), Julien Blanc (Toulon), Arthur Bonneval (Stade toulousain), Henry Chavancy (Racing 92), Léo Coly (Mont-de-Marsan), Thomas Combezou (Castres olympique), Étienne Falgoux (Clermont), Giovanni Habel-Kuffner (Section paloise), Enzo Hervé (Brive), Saïd Hirèche (Brive), Mathieu Hirigoyen (Biarritz olympique), Arthur Joly (Perpignan), Jordan Joseph (Section paloise), Félix Lambey (Lyon), Clément Laporte (Lyon), Guillaume Marchand (Lyon), Clément Maynadier (Lyon), Joe Ravouvou (Bayonne), Romain Sazy (La Rochelle), Emerick Setiano (Toulon), Iosefa Tekori (Stade toulousain).