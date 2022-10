La compo des Bleues, Ntamack de retour... Ce qu'il fallait retenir ce jeudi

Pour le dernier match de poule contre les Fidji, le staff du XV de France a procédé à une large rotation. On compte dix changements dans le XV de départ. Gaëlle Hermet redevient capitaine et sera accompagnée de Gros et Annery en troisième ligne. La première ligne changement entièrement, et Jessy Trémoulière conduira l’attaque tricolore.

Le XV de départ : 15. Boulard; 14. M. Ménager, 13. Filopon, 12. Drouin, 11. Llorens ; 10. Trémoulière, 9. Bourdon ; 7. Annery , 8. Gros, 6. Hermet (cap.) ; 5. N’Diaye, 4. Ferer ; 3. Khalfaoui, 2. Touyé, 1. Lindelauf.

Remplaçantes : 16. Domain, 17. Brosseau, 18. Bernadou, 19. Feleu, 20. Escudero, 21. Chambon, 22. Queyroi, 23. Jacquet.

Ce mardi, la Commission de discipline a décidé d’infliger trois semaines de suspension a Giorgi Dzamanashvili après son mauvais geste sur Antoine Dupont. Une décision que le staff de Clermont peine à comprendre.

Le demi d'ouverture international de Toulouse Romain Ntamack, touché le mois dernier à une cheville, a repris jeudi l'entraînement collectif, a fait savoir son club avant le choc contre La Rochelle ce week-end en Top 14 et à l'approche des tests automnaux des Bleus.

La 3ème journée de Coupe du monde féminine avec les Bleues qui rencontrent les Fidji, nouvelle journée de Top 14 avec un alléchant Toulouse/La Rochelle, le Mondial de rugby à XIII se poursuit...