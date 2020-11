La compo des Bleues, Boutaty signe à Soyaux-Angoulême... Les 5 infos de ce jeudi

N'Diaye et trois autres joueuses font leur entrée dans le XV de départ

Après la lourde défaite à Grenoble face à l'Angleterre, Annick Hayraud a décidé de procéder à quatre changements dans son quinze de départ pour la revanche contre les Red Roses. L'expérimenté Safi N'Diaye fait son retour en deuxième ligne à la place de Diallo. Banet, Ulutule et Pignot sont les trois autres changements effectués par le staff tricolores.

World Rugby intègre trois nouvelles nations

Il y a désormais 128 nations de rugby dans le monde. A la suite d'une réunion en visioconférence, World Rugby a voté l'intégration de trois nouvelles nations. Désormais, le Burkina Faso, le Laos et l'Iran sont membres de l'instance qui gouverne le rugby international. "Nous nous engageons à accroître l'étendue et la diversité du rugby mondial, a déclaré Sir Bill Beaumont, le président de World Rugby. Les progrès réalisés dans des pays comme ceux-ci sont une juste récompense pour les nombreux entraîneurs, administrateurs et bénévoles talentueux qui se sont impliqués dans la croissance de notre sport dans les pays émergents. Accroître l'intérêt et la participation et réserver des postes de direction dans le rugby à des femmes est un objectif fort de World Rugby. Il est donc particulièrement agréable de constater que des positions de cadres sont occupées par des femmes dans les fédérations du Burkina Faso et d'Iran. En tant que membres de la famille World Rugby, nous travaillerons avec ces Fédérations pour leur apporter un soutien constant et un cadre solide pour accélérer la croissance du rugby dans leur pays."

Une nouvelle formule de Nationale dévoilée le 12 décembre

Stoppé lors de l'annonce du deuxième confinement, le championnat de Nationale est à l'arrêt depuis. Actuellement, les clubs de ce championnat (troisième niveau national) débattent pour trouver une solution d'aménagement de la formule du championnat. Pour l'heure, deux pistes sont activées : la première serait de placer les 14 clubs en 2 poules de 7 par zones géographique. L'autre piste serait de geler les matchs non joués mais celle ci ne serait pas retenu par les 14 clubs de Nationales.

Darmon absent plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Montpellier. Son trois-quarts polyvalent Thomas Darmon va manquer les prochaines semaines à cause d'une blessure à la cheville gauche. C'est le joueur du MHR qui l'a annoncé lui même sur ces réseaux sociaux, avec une petite note d'humour : "Petit coup d'arrêt. Cheville en carton. #Adansdeuxmois". Pour rappel, Darmon c'était blessé samedi dernier sur la pelouse de Bayonne.

Boutaty signe à Soyaux-Angoulêùe

En grande difficulté en Pro D2, le club de Soyaux-Angoulême a annoncé l'arrivée du deuxième ligne expérimenté Abdellatif Boutaty. Comme annoncé précédement, le joueur de 37 ans rejoint la Charente où il retrouvera Vincent Etcheto qu'il a déjà connu lorsqu'il évoluait à Bayonne. Avec 280 matchs au compteur, la présence du deuxième ligne dans les rang des Angoumoisins peut être précieuse.