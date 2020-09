La compo de Montpellier-Pau, un joueur positif à Lyon... Les 5 infos de ce jeudi

Nouvelle Zélande : découvrez les compositions des équipes pour le match Nord/Sud

Ce samedi, à Wellington, aura lieu un match de gala entre All Blacks du Nord et du Sud. Un match qui s'annonce spectaculaire avec des énormes duels à chaque poste.

Le XV de l'équipe Nord : 15- Damian Mckenzie, 14- Sevu Reece, 13- Rieko Ioane, 12- Anton Lienert Brown, 11- Caleb Clarke, 10- Beauden Barrett, 9- TJ Perenara, 8- Hoskins Sotutu, 7- Ardie Savea, 6- Akira Ioane, 5- Tupou Vaa'i, 4- Patrick Tuipulotu, 3- Ofa Tuungafasi, 2- Asafo Aumua, 1- Karl Tu'inukuafe

Les remplaçants : 16- Ash Dixon, 17- Ayden Johnstone, 18- Angus Ta'avao, 19- Scott Scrafton, 20- Dalton Papalii, 21- Aaron Smith, 22- Peter Umaga-Jensen, 23- Mitchell Hunt

Le XV de l'équipe Sud : 15- Jordie Barrett, 14- Will Jordan, 13- Braydon Ennor, 12- Jack Goodhue, 11- George Bridge, 10- Richie Mo'unga, 9- Brad Weber, 8- Tom Sanders, 7- Tom Christie, 6- Shannon Frizell, 5- Mitchell Dunshea, 4- Sam Whitelock, 3- Nepo Laulala, 2- Codie Taylor, 1- Joe Moody

Les remplaçants : 16- Liam Coltman, 17- Georges Bower, 18- Tyrel Lomax, 19- Manaaki Selby-Rickit, 20- Dillon Hunt, 21- Finlay Christie, 22- Josh Ioane, 23- Leicester Faingaanuku

Lyon : un joueur de plus positif à la Covid-19

Condamnés à s’entraîner en petits groupes depuis une semaine, les Lyonnais espéraient pouvoir reprendre l’entraînement collectif ce vendredi, à la veille de la réception du Racing. Las, mercredi peu avant minuit, les derniers résultats sont tombés, indiquant qu’un joueur de plus avait été testé positif à la Covid-19…

La Section paloise pourra recevoir 8 000 spectateurs au Hameau

La Section paloise a annoncé en fin de journée ce mercredi que la préfecture des Pyrénées-Atlantiques autorisait une jauge de 8 000 spectateurs pour la rencontre Pau-Agen du 11 septembre prochain. Une bonne nouvelle pour le club béarnais qui recevait en moyenne la saison passée 11 574 personnes au stade du Hameau.

Le président de Castres déplore un manque de visibilité sur Canal+

"A en croire Éric Bayle on est un club qui figure virtuellement dans le Top 14" a notamment déclaré le président castrais en évoquant "le présentateur de Canal+". "Il a évoqué la diffusion de matchs en prime time le dimanche et a cité les gros clubs concernés: Toulouse, Bordeaux, Lyon, le Racing, Bordeaux puis il a évoqué éventuellement des surprises possibles avec Agen, Bayonne, Pau, Brive, bref il a cité 13 clubs mais pas le Castres olympique" a regretté Revol. "Le CO est absent, inconnu au bataillon, comme si on était déjà en Pro D2. J'espère que nos bons résultats feront changer la donne et que l'on aura accès à un prime time car pour un club qui n'existe pas, ce serait une première avancée" a-t-il encore ironisé.

La première compo de Top 14, Montpellier Pau, est tombé !

Le XV de départ de Montpellier: 15. Bouthier; 14. Ngandebe, 13. Serfontein, 12. Vincent; 11. Rattez; 10. Pollard, 9. Paillaugue; 7. Camara, 8. Timu, 6. Camara; 5. Willemse, 4. Rensburg; 3. Titi, 2. Guirado, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Du Plessis, 17. Fichten, 18. Chalureau, 19. Becognee, 20. Reinach, 21. Lozowski, 22. Reilhac, 23. Brennan.

Le XV de départ de Pau: 15. Malie; 14. Fumat, 13. Roudil, 12. Vatubua; 11. Votu; 10. Hastoy, 9. Le Bail; 7. Gunther, 8. Habel kufner, 6. Puech; 5. Metz, 4. Pesenti; 3. Boughanmi, 2. Lespiaucq, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Moise, 18. Erbani, 19. Tagitagivalu, 20. Daubagna, 21. Harris, 22. Dumoulin, 23. Adriaanse.