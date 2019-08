La compo de l'Angleterre, Brunel hospitalisé... Les 5 infos de ce ce jeudi

XV de la rose : Mako Vunipola fait son retour

Blessé, Mako Vunipula fait son retour sur la feuille de match pour affronter l'Irlande samedi à 16 heures. Pour le reste, Eddie Jones se rapproche de son équipe qui débutera au Japon. Si c'est du classique pour les avants, l'option choisie au centre est clairement la puissance avec l'association Farell, Tuilagi. La charnière sera composée de Youngs et Ford.

Une équipe d'Irlande remaniée

De Voyage à Twickenham pour affronter l'Angleterre, le sélectionneur irlandais Joe Schmidt effectue dix changements dans son quinze de départ. La première et la troisième ligne sont intégralement renouvelées, avec le retour du capitaine Best au talon ou encore du fidèle O' Mahony à l'aile de la troisième ligne. Murray et Byrne mèneront le jeu.

Brunel absent de la conférence de presse

Absent de la conférence de presse jeudi matin à Nice, et remplacé par Jean-Baptiste Elissalde, Jacques Brunel, sélectionneur des Bleus a passé des examens suite à une poussée de fièvre, mais les résultats ont été rassurants. Brunel partira donc en Ecosse à la tête de sa troupe comme prévu.

Paul Gabrillagues en attente

Si sa participation au Mondial a été mise entre guillemets après ses six semaines de suspension. La Fédération Française de Rugby a décidé de faire appel comme annonce Serge Simon vice président de la FFR "Considérant la sanction en première instance très lourde et après discussion avec Paul, nous avons décidé d'interjeter appel de la sanction émise en première instance ".

Du rugby au MMA, il n'y a qu'un pas

L'international Anglais James Haskell (34 ans, 77 sélections) a raccroché les crampons en mai 2019 du côté de Northampton. Si pour lui le rugby est bel et bien fini, il devrait s'attaquer aux Arts Martiaux Mixte (MMA) dans la première partie 2020. Une reconversion pour le moins originale qui sera réussie si elle connait le même succès que sa carrière de rugbyman.