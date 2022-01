De l'ambiguïté de Mola à la vraie blessure de Dupont

La conférence de presse du Stade toulousain ce jeudi et la réponse évasive d'Ugo Mola ont provoqué un tollé autour d'Antoine Dupont et une supposée longue absence. Mais le point de départ de cette polémique n'est qu'une légère blessure au genou. Antoine Dupont a subi une infiltration au genou pendant les fêtes de fin d'année. Cette blessure bénigne l'empêche donc d'affronter les Wasps ce samedi, dans le cadre de la 3e journée de Champions Cup. Mais ça ne remet pas en cause sa participation au Tournoi des 6 Nations avec le XV de France.

L'arrivée de Baubigny confirmée par Toulon

Le RC Toulonnais a confirmé ce jeudi l'arrivée à l'issue de la saison de Teddy Baubigny (23 ans). Une très belle opération pour le club de Bernard Lemaitre puisque le talonneur du Racing 92, qui s'est engagé jusqu'en 2026, est plus qu'une promesse dans ce championnat avec 11 apparitions depuis le début de saison et une première sélection avec le XV de France la saison passée.

Galthié annoncera sa liste des 42 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations ce mardi

À moins d'un mois du Tournoi des 6 Nations 2022, Fabien Galthié annoncera sa liste des 42 joueurs retenus pour préparer le tournoi ce mardi via un communiqué. Cette liste devrait comprendre plusieurs jeunes joueurs sans sélection mais aussi les cadres ainsi que ceux qui se sont illustrés en Australie cet été et plus récemment lors de la tournée d'automne.

Les matchs reportés du Top 14 se joueront lors des week-ends du Tournoi des 6 Nations

Le comité directeur de la LNR a validé ce jeudi matin les scénarios des matchs de Top 14 et éventuellement du Pro D2 qui ont été reportés pour cause de Covid-19. Les championnats vont se dérouler durant les week-ends des matchs des Bleus du prochain Tournoi des 6 Nations.

L'Italie annonce un premier groupe de 33 joueurs pour le Tournoi

Le sélectionneur Kieran Crowley a dévoilé son premier groupe pour les deux premières rencontres du prochain Tournoi des 6 Nations, ontre la France à Paris et l'Angleterre à Rome. On découvre six nouvelles têtes dans une liste qui comporte une grande majorité de joueurs de Benetton Trévise (23). Le Toulonnais Sergio Parisse est absent. Michele Lamaro reste capitaine.