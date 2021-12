Top 14 : l'UBB à la fête

En parvenant à battre Toulouse sur le score de 17-7, l’Union Bordeaux-Bègles a pris la tête du classement. Face au champion de France en titre, les Aquitains l’ont emporté avec beaucoup d’autorité, démontrant plus encore les ambitions de titre de Christophe Urios et ses hommes. Les deux équipes devancent au classement Montpellier, large vainqueur de Perpignan (30-6). Le Racing 92, une nouvelle fois défait ce samedi face à Castres (25-3), est lui éjecté du top 6 au profit de Clermont.

Thomas quitte le Racing 92 pour La Rochelle

Selon les informations de Sud Ouest, l'ailier international Teddy Thomas dispute sa dernière saison sous les couleurs du Racing 92. En fin de contrat, il se serait engagé trois ans à La Rochelle. Arrivé à Nanterre en 2014, Thomas devrait donc retrouver Ronan O'Gara avec le maillot rochelais. Les deux hommes se sont déjà cotoyés avec les Ciel et Blanc en 2017. Parfois critiqué, souvent admiré, Thomas connaîtrait le troisième club de sa carrière après Biarritz, son club formateur, et bien évidemment le Racing 92. Teddy Thomas, c'est tout de même 54 essais en 98 apparitions avec les Ciel et Blanc, un nombre provisoire puisqu'il lui reste la saison en cours pour augmenter ce total déjà assez impressionnant.

Top 14 - Teddy Thomas quittera le Racing 92 à la fin de la saisonIcon Sport

West officiellement à Toulon

Le jeu des chaises musicales se poursuit chez les numéros dix. C’est le Palois Antoine Hastoy qui avait lancé le mouvement en optant pour La Rochelle. Cette semaine, il s’est accéléré. Tout d’abord, avec Anthony Belleau qui optait pour Clermont. Ce dernier va permettre à Camille Lopez d’être libéré par son employeur actuel et selon toute vraisemblance de poser ses valises à Bayonne, et non à Biarritz malgré un pré-contrat signé avec le BO. Toulon a donc accéléré ces dernières heures, d’abord en "sécurisant" Louis Carbonel sous contrat mais que Montpellier espérait attirer, et en engageant Ihaia West jusqu’en 2025.

Gerber est à Agen

Comme nous vous l'avions annoncé précédemment, le SU Agen a obtenu la signature du demi d'ouverture de Chambéry (Nationale), Danré Gerber. Passé par Béziers et Mont-de-Marsan, le Sud-Africain est un habitué du Pro D2 (130 matchs). Il s'est engagé jusqu'en 2023 avec le SUALG et vient donc renforcer l'effectif actuel.

VII : les Bleues en Bronze, les hommes au pied du podium

Les Françaises ont aisément disposé des Russes dans la petite finale du deuxième tournoi de Dubaï (28-5). Les Bleues de David Courteix, grâce à des essais d'Izar, Grassineau, Ulutule et Lothoz, montent donc sur le podium en décrochant la médaille de bronze. De leur côté, les Bleus de Jérôme Daret, désireux de "bousculer la hiérarchie", ne seront pas parvenus à confirmer leur bon début de tournoi et décrocher une médaille. Ils s'inclinent dans la petite finale (38-21) face aux Pumas menés par Marcos Moneta, auteur d'un triplé