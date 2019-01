L'ouvreur reste le joueur le mieux rémunéré d'un effectif

En France il est bon d'être un pilier droit et pas un pilier gauche. C'est ce que démontre la récente publication de l'agence Esportif Intelligence relayée par WalesOnline. L'étude sur les salaires des rugbymen en Europe démontre que le poste le mieux loti demeure encore et toujours celui de demi d'ouverture, dans les trois championnats majeurs du continent que sont le Top 14, le Pro 14 (Ligue Celte) et le Premiership. Ce classement prend en compte les salaires moyens par poste et démontre que sur toutes ligues confondues, l'arrière, les deuxièmes ligne et le droitier de la mêlée s'en sortent mieux. Contrairement aux piliers gauche et aux talonneurs.

Évidemment cela prouve un intérêt plus fort pour les postes plus techniques mais il faut souligner l'importance des stars qui occupent certains postes et élèvent donc la moyenne salariale de leur poste. En France il est intéressant de relever la prospérité des seconds centres et des numéros 8, que l'on ne retrouve pas en Angleterre ou en Ligue Celte. On peut l'expliquer par l'abondance de joueurs de très haut niveau à ces postes clés : Semi Radradra, Mathieu Bastareaud, Gaël Fickou et Virimi Vakatawa portent le 13 dans le dos en club tandis que Sergio Parisse, Victor Vito, Jerome Kaino et Jacques Du Plessis sévissent à l'arrière de la mêlée.

Top 14 - Semi Radradra (Bordeaux)Icon Sport

Un fait intéressant et paradoxal concerne les talonneurs. Bien que ce soit un poste éminemment important et spécifique, il est en moyenne le moins bien payé du XV. L'étude montre également une supériorité financière du Premiership et du Top 14 sur le Pro 14, grâce à des droits TV plus importants. L'occasion de rappeler qu'un effectif moyen est composé à 44 % de joueurs étrangers, contre 38 % en Angleterre et 28 % en Ligue Celte.