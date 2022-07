L'Irlande historique, le Chili à la Coupe du monde... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

En parvenant à s’imposer une seconde fois face aux All Blacks à Wellington 22-32, l’équipe d’Irlande non seulement remporté sa tournée dans l’hémisphère Sud, mais est également passée en tête du classement mondial de World Rugby devant le XV de France. Il s'agit d'un week-end historique pour le XV du Trèfle, puisqu'une semaine après le premier succèsz de leur histoire en terre néo-zéllandaise, c'est la première fois qu'ils remportent une série de tests face aux Blacks. Pour les Néo-zélandais en revanche, c’est une deuxième défaite inquétante à seulement quelques jours du début du Rugby Championship.

La Fédération néo-zélandaise de rugby a annoncé dimanche une reprise en main "immédiate" des All Blacks après leur nouvelle défaite contre l'Irlande, jugée "pas acceptable", et qui complique l'avenir du sélectionneur Ian Foster. "Félicitations à l'équipe d'Irlande pour leur victoire bien méritée hier soir, mais clairement les performances des All Blacks dans cette série n'étaient pas acceptables, et nous savons qu'ils ont réfléchi à ce sujet. Nous savons tous qu'il y a une énorme quantité de travail à faire", a déclaré dans un communiqué le patron de New Zealand Rugby, Mark Robinson. "Notre but est de travailler avec Ian et son équipe pour bien comprendre, avant le Rugby Championship, ce dont nous avons besoin pour améliorer les performances et ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Nous allons commencer ce travail immédiatement", a-t-il ajouté.

C'est un véritable coup de tonnerre qui est tombé sur le rugby mondial ! A Glendale, dans la banlieue de Denver, les Chiliens ont décroché leur ticket pour le premier Mondial de leur histoire. Ils ont renversé les Etats-Unis et refait leur retard d'un petit point. Au score cumulé, les Condors se qualifient à 52-51 ! Pour ce match retour, les Etats-Unis, qui jouaient donc à domicile, avaient un point d'avance grâce à leur victoire chez leurs adversaires 21-22. Ce samedi, ils auront fait la course en tête tout au long de la rencontre, menant même jusqu'à 19-0 grâce aux essais de De Haas, Iosefo et MacGinty. Mais c'était sans compter l'abnégation des Chiliens, qui sont parvenus à revenir à chaque fois au score. Ainsi, en deuxième période, les partenaires de David Ainu'u n'arrivaient plus à prendre le large. Et à quelques encablures du terme, les Chiliens, exploitant idéalement la défense poreuse adverse, passaient devant 29-31.

L'ailier sud-africain Cheslin Kolbe est sorti sur blessure durant le match entre les Springboks et le Pays de Galles, ce samedi au DHL Stadium du Cap. Touché au visage, il a dû quitter les siens à la 20ème minute de jeu. L'Afrique du Sud menait 10 à 5 face aux Gallois lorsque Kolbe, blessé au visage, a dû céder sa place à Willie Le Roux.

Alors que Ryan Jones, 41 ans, a pris sa retraite en 2015, il a révélé être atteint de démence précoce. Un diagnostic qui a été établi en décembre dernier, alors qu’il avait été longtemps diagnostiqué dépressif. Mais des pertes de mémoires, notamment à court terme, des difficultés à trouver ses mots et des changements d’humeur, ont poussé les médecins à faire de nouveaux examens. Cette démence précoce serait certainement liée à une maladie neurodégénérative. "J'ai vécu 15 ans de ma vie comme un super-héros et je ne le suis pas. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. J’ai l’impression que tout mon monde s’écroule. J’ai vraiment peur car j’ai trois enfants et trois beaux enfants et je veux être un père fantastique […] Cela me terrifie parce que je ne sais pas si, dans deux ans, nous serons assis ici. Je ne sais pas si ces épisodes vont durer une semaine, deux semaines ou devenir permanents […] Je ne sais pas comment ralentir le processus, le stopper, je ne sais pas quoi faire."