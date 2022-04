Toulouse : Baille, Cros et Holmes forfaits, Dupont bien présent à Belfast

Nouveau coup dur pour le Stade toulousain : à deux jours de son huitième de finale retour de Champions Cup à l'Ulster, le champion d'Europe en titre a enregistré les forfaits de son pilier gauche Cyril Baille et de son troisième ligne François Cros. Le premier avait été ménagé en début de semaine alors que le deuxième avait arrêté son entraînement mardi. Ils étaient incertains à cause de soucis musculaires jusque-là mais les deux internationaux français n'ont pas effectué le déplacement vers Belfast ce jeudi après-midi.

Le trois-quarts centre ou ouvreur Zack Holmes a également dû renoncer, victime d'une commotion à l'entraînement ce jeudi matin. Des absences qui s'ajoutent à celles de Julien Marchand, Alban Placines, Juan Cruz Mallia, Sofiane Guitoune, Santiago Chocobares ou Arthur Bonneval. En revanche, s'il avait été préservé mardi en raison de maux de ventre, le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont est bien du voyage.

Ramos scelle son avenir avec Toulouse

L'arrière international, Thomas Ramos (26 ans), prolonge l'aventure au Stade toulousain pour quatre saisons supplémentaires. Alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien Columérin est désormais lié à Toulouse jusqu'en 2027.

Parisse à Toulon encore pour un an de plus ?

Ce jeudi midi en conférence de presse, Sergio Parisse a évoqué son avenir sur les bords de la rade. L'ancien capitaine de la Squadra Azzurra, âgé de 38 ans, aux 138 sélections pourrait prolonger son aventure avec le RCT pour une saison supplémentaire. Le troisième ligne centre fait partie actuellement des hommes forts du renouveau toulonnais. Sa réaction est à retrouver sur Rugbyrama.

Muller, suspendu 5 semaines, ne refoulera plus les pelouses cette saison

L'ailier briviste Axel Muller, arrière face aux Saracens, vient d'écoper de cinq semaines de suspension. Lors de la rencontre opposant Brive au Saracens, l'Argentin s'est rendu coupable d'un plaquage dangereux sur l'ailier adverse Ben Harris. Aligné cette saison à 21 reprises, le Briviste va manquer à son équipe qui entre dans la course au maintien.

O'Gara et Urios sanctionnés d'un blâme après leur altercation

Ils risquaient gros et s'en tirent finalement bien... Christophe Urios et Ronan O'Gara étaient convoqués ce mercredi par la commission de discipline de la LNR. Une convocation qui fait suite à l'altercation entre les deux hommes lors de leur opposition en championnat il y a deux semaines. Reconnus responsables d'indiscipline et de nervosité, les deux hommes sont sanctionnés d'un blâme.