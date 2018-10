"L'impression que l'équipe n'était pas sortie du vestiaire"... Le Top des déclas du week-end

" L'équipe réalise une première période très pauvre, techniquement et dans l'intensité. Il y avait beaucoup d'erreurs défensives, nous les regardions jouer. Sur le premier quart d'heure, j'ai l'impression que l'équipe n'était pas sortie du vestiaire. "

La défaite du MHR peut nourrir des regrets chez les Héraultais tant les Newcastle étaient à portée. Le capitaine Louis Picamoles est apparu très déçu à la sortie du match, soulignant les écarts d'intensité entre le retour des vestiaires et la toute fin de match.

Champions Cup - Louis Picamoles (Montpellier) contre Newcastle FalconsIcon Sport

" Il est capable de breaker, de garder le ballon, de mettre toute l'équipe dans l'avancée. C'est un incroyable potentiel supplémentaire dans ce groupe. "

Champions Cup - Selevasio Tolofua (Toulouse) contre le LeinsterIcon Sport

L'exploit toulousain face au Leinster ce dimanche (28-27) a été marqué par la prestation XXL de Selevasio Tolofua, 21 ans. Son entraîneur Régis Sonnes a souligné les qualités du numéro 8 et le potentiel qu'il dégage.

" J'ai senti, au fil des années, que le groupe s'intéressait de plus en plus à cette compétition. […] Cet été, j'ai senti que tous les joueurs voulaient la jouer et c'était la première fois. "

Christophe UriosIcon Sport

Souvent le CO a été critiqué pour ne pas jouer à fond la Coupe d'Europe. Mais cette saison est différente dans l'état d'esprit selon Christophe Urios. Et ça se répercute dans les résultats puisque Castres, réduit à 14 plus de la moitié du match, a vaincu le leader anglais Exeter.

" On a fait mieux que rivaliser, mais on a aussi touché du doigt que plus le niveau s’élève, plus les détails sont primordiaux. "

Champions Cup - Dylan Cretin (Lyon) contre CardiffIcon Sport

Le Lou a bien défendu face aux Saracens mais cela n'a pas suffi. Le Lyonnais Dylan Cretin retient des deux défaites inaugurales en Coupe d'Europe du positif malgré tout. L'équipe de Pierre Mignoni a pu se confronter au gratin européen pour la première fois.

" Gourdon, Galletier et Babillot ne sont pas des spécialistes du numéro 8. Il y en a très peu en France d'ailleurs car il y a beaucoup d'étrangers à ce poste. "

XV de France - Jacques Brunel durant un entrainement à Marcoussis le 8 Août 2018Icon Sport

Dans le Midi olympique du jour, le sélectionneur Jacques Brunel revient sur sa liste pour la tournée d'automne. Il y évoque notamment le retour de Camille Lopez à l'ouverture et le manque de purs troisième ligne centres.