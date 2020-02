L'exploit des Bleus, Clermont en grand danger... Voici nos Tops et Flops

Tops

L'exploit du début d'année pour les Bleus

Quel match ! Quelle force ! Le XV de France a réussi l'exploit de s'imposer au Principality Stadium lors de la 3ème journée du 6 Nations. Avec un match plein et surtout une défense des plus courageuses, la bande à Fabien Galthié n'a pas laissé de place au doute. Avec 3 essais signés Anthony Bouthier, Paul Willemse et Romain Ntamack, ainsi qu'un 100% au pied de l'ouvreur tricolore, ils ont mené durant 80 minutes. Les Bleus sont désormais seuls en tête du classement, juste devant l'Irlande et l'Angleterre. Et surtout, cette équipe de France reste la seule toujours en course vers un Grand Chelem.

Toulouse de nouveau dans le Top 6

Le Stade Toulousain ne figurait pas dans le Top 6 avant la réception de Montpellier pour la 16e journée. Les joueurs d'Ugo Mola ont réussi un match de haut vol et ils ont remporté une victoire à 5 points. Pierre Pagès et Zack Holmes ont réussi à emmener leur équipe vers la victoire avec notamment un essai chacun. Lucas Tauzin et Matthis Lebel ont alourdi le score. Les champions de France en titre remontent à la 6e place grâce à ce succès et restent à seulement 2 points du podium.

La course au maintien bel et bien changée par Agen

Après un non match sur sa pelouse contre Castres la semaine dernière, Agen devait se racheter et prendre des points contre un concurrent direct. Sur le terrain de Brive, les joueurs de Christophe Laussucq ont réussi l'exploit de s'imposer, mais le succès est mérité. La possession, la conquête et les duels ont été pour les Agenais, de l'autre côté les Brivistes n'ont été que peu inspirés et maladroits ballon en main. Loris Tolot a inscrit un doublé grâce à deux inspirations de Léo Berdeu. Avant cette journée, Agen restait lanterne rouge du classement de Top 14, mais avec ce résultat la course au maintien est complétement relancée. Le club Lot-et-Garonnais pointe désormais à la 12e place du championnat.

Flops

La charnière irlandaise saborde les chances de Grand Chelem

L'Irlande a perdu sa rencontre face à l'Angleterre et peut dire adieu au Grand Chelem. La charnière irlandaise, d'ordinaire flamboyante, n'a été que l'ombre d'elle-même sur cette rencontre. L'Angleterre peut également remercier Sexton, auteur d'erreurs inhabituelles dans son jeu. Jonathan Sexton est passé totalement à côté de son début de match, offrant un essai à George Ford et ne transformant pas une pénalité plus que facile pour un buteur de son calibre. Conor Murray n'a pas su relever le niveau de son ouvreur, sans réellement dynamiser le jeu de son équipe.

Clermont dans le creux de la vague

L'ASM a perdu un match important dans sa course au Top 6, face à une équipe de Bordeaux morte de faim. Seulement 3 points en seconde période pour les Auvergnats, quand l'UBB a marqué 17 points dont deux essais de Geoffrey Cros et Jules Gimbert. D'autant plus que le dernier essai a offert le bonus offensif au leader du Top 14. L'équipe de Franck Azéma n'a pas su gagner cette rencontre et elle est tombée sur bien plus fort. Mais au classement, Clermont ne figure toujours pas dans le Top 6, même s'ils ne comptent que 4 points de retard sur le premier qualifiable. La colère de Morgan Parra à la fin de la rencontre définit bien l'état dans lequel se trouve cette équipe.

Les Saracens encore impuissants

En l'absence des internationaux anglais comme Owen Farrell, Maro Itoje ou encore Jamie George, les Saracens ont perdu lourdement sur le terrain des Wasps. Avec 60 points inscrits et 8 essais, les coéquipiers de Malakai Fekitoa ont un peu plus enfoncé le club de Londres dans une année déjà bien noire. Relégués en deuxième division, des retraits de points, les Saracens perdent en plus sur le plan sportif. Cette équipe devrait jouer sa saison sur le quart de finale de Champions Cup, en déplacement au Leinster.

Par Bastien Rodrigues