L'exploit de Bayonne, les Bleus ne confirment pas... Les Tops et Flops du week-end

Les tops :

Bayonne crée la surprise

Tout fraîchement monté de Pro D2, Bayonne a frappé un grand coup dès la première journée de Top 14. En déplacement du côté de Paris La Défense Arena pour affronter le Racing 92, les Basques ont pour objectif de bien figurer sur la pelouse des Ciels et Blancs pour cette première journée. Mené par un Camara en feu, l'Aviron fait mieux que résister, solidaire en défense et réaliste en attaque, à l'image du buteur Barthélémy qui passe 4 pénalités. Bayonne prend le score à la 68eme minutes et ne cédera pas malgré une dernière action pour le Racing qui aplatit mais la vidéo refuse l'essai, une première victoire pour les basques, déjà très importantes.

Carcassonne, convaincant

Ce nouvel exercice 2019/2020 opposait Carcassonne et Vannes. Avec une belle saison et une demi-finale l'an passé, le club breton se déplaçait pour faire un gros coup du côté d'Albert-Domec. Seulement tout ne c'est pas passé comme prévu pour les visiteurs. Amenés par le capitaine du soir Valentine, les Audois ne vont laisser aucune chance à leur adversaire. À la mi-temps le score est de 13-0 pour les hommes de Christian Labit, dans le second acte Carcassonne va répondre aux assauts de Vannes dans un premier temps avant de s'envoler vers une victoire bonifiée. Un goût de déjà vu pour les jaune et noir qui démarre bien, en revanche le RCV lui commence mal comme l'an passé.

Les anglais impressionnent à Twickenham

Twickenham accueillait une grosse opposition samedi à 16 heures, les joueurs d'Eddie Jones affrontaient l'Irlande. Si on pouvait s'attendre à une rencontre de préparation fermée et serrée entre les deux équipes, c'est l'inverse qui s'est produit. L'Angleterre à écrasée le XV du trèfle sur le score de 57-15. Une victoire impressionnante à quelques semaines de la Coupe du Monde. Le XV aligné samedi par le sélectionneur anglais devrait être proche de l'équipe type qui débutera au Japon fin septembre. À l'image d'une paire de centres très puissante, et d'un paquet d'avant fort et mobile. Pour rappel, les Bleus affronteront les Anglais en phases de poules.

Les flops :

Les Bleus ne confirment pas

Après une belle victoire la semaine passée à Nice contre une équipe diminuée d'Écosse (32-3), l'équipe de France n'a pas réussi à l'emporter à Murrayfield. Malgré un bon début de match concrétisé par deux essais de Damian Penaud, les hommes de Jacques Brunel ont subi en seconde période. La charnière Laidlaw-Russell a fait très mal aux Bleus. Ce dernier a d'ailleurs parfaitement mis la pression au pied sur le triangle Raka-Ramos-Penaud. L'occasion était belle, mais au-delà de la défaite, c'est surtout le contenu livré par les Français qui inquiète.

Grenoble rate son retour en Pro D2

Ils font partie des grosses écuries de cette compétition, et pourtant, les Grenoblois ont été renversés par une équipe columérine bien plus motivée. En menant 20-3 à la 42e minute, on ne pouvait imaginer un tel revirement de situation.Et pourtant, après deux pénalités inscrites par Sébastien Poët, c'est le nouveau fidjien Josua Vici qui a délivré Colomiers. Auteur d'un doublé, il a mis un gros coup derrière la tête des Isérois et a permis aux Haut-Garonnais de remporter un succès de prestige.

Agen coule face à la jeunesse toulonnaise

C'était peut-être le moment pour le Sporting de prendre un Toulon privé de nombreux joueurs. Mais finalement, l'ancien lot-et-garonnais Julien Hériteau et le vétéran Mamuka Gorgodze en ont décidé autrement, inscrivant chacun un doublé. Début de saison compliqué pour le SUA qui n'a pas le droit à l'erruer le week-end prochain contre Brive.