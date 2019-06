L'éviction de Bastareaud et le sacre de Toulouse : On en parle dans la der' de Poulain Raffûte

Le Stade toulousain a remporté son vingtième bouclier de Brennus samedi dernier contre l'ASM Clermont Auvergne. Une victoire 24-18. La victoire est-elle méritée ? Logique ? Est-ce le début d'une nouvelle suprématie du Stade toulousain sur le rugby français ? Raphaël Poulain livrera son sentiment.

Tout comme il reviendra longuement sur l'annonce de la liste des joueurs retenus pour le Mondial au Japon et évoquera le cas de Mathieu Bastareaud, le grand absent de cette liste. Brunel en avait fait son vice-capitaine, son leader de vie, il a finalement décidé de s'en priver. Faut-il y voir la patte de Fabien Galthié, futur successeur de Jacques Brunel qui sera au Japon "un adjoint comme les autres" ?

Jusque-là, sur les seize matches disputés par le quinze de France sous l'ère Brunel, "Basta" avait participé à douze rencontres, soit 75 % des matches des Bleus depuis le Tournoi 2018. Sa réaction n'a donc pas tardé, le futur New-Yorkais a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière internationale.

Evidemment, il sera aussi question des autres surprises de ce groupe. A commencer par la sélection du pilier de Toulon Emerick Setiano, mais aussi celle de Peato Mauvaka (Toulouse) ou encore Alivereti Raka (Clermont).

Pour cette dernière émission de la saison, le programme s'annonce riche et passionnant. Quelques surprises viendront aussi égayer la fin de l'émission... On vous attend jeudi à 17h00 sur la page Facebook de Rugbyrama et Eurosport !