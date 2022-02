L'Équipe de France probable qui défiera l'Écosse, Toulon recrute... Les cinq infos de ce mercredi !

Moefana ailier face à l'Écosse, ça se confirme

Ce mercredi, l'entrainement à haute intensité du XV de France a semble-t-il confirmé que le Bordelais Yoram Moefana démarrerait sur l'aile gauche de la sélection, quand Jonathan Danty, absent contre l'Irlande, devrait faire son retour dans le 15 majeur tricolore. Ainsi, il est quasi confirmé que Yoram Moefana, une nouvelle fois vêtu de la tunique bleue des titulaires, démarrera sur l'aile gauche du XV de France, ce week-end, en lieu et place du blessé Gabin Villière. Au milieu du terrain, Jonathan Danty, touché à la cheville et absent du dernier match face à l'Irlande, devrait bel et bien faire équipe avec Gaël Fickou, son ancien coéquipier au Stade français. Mathis Lebel, lui, devrait couvrir le poste d'ailier sur le banc de touche.Mis à part la demi-surprise Moefana, l'équipe ayant battu l'Irlande il y a dix jours au Stade de France (30-24) pourrait dont être intégralement reconduite. Et si l'on avait un temps pu croire que le staff des Bleus préfère Mohamed Haouas à Demba Bamba sur le banc de touche, il n'en serait finalement rien, le Lyonnais conservant son rôle de finisseur. Le Toulousain Thibaut Flament, qui occupe indifféremment les postes de flanker et deuxième-ligne, devrait être préféré à Dylan Cretin sur le banc. Pour finir, il est à signaler que le flanker du Stade français Sekou Macalou, qui s'était déjà peu entraîné hier, a été libéré par le staff et serait blessé à la hanche. Le sélectionneur Fabien Galthié dévoilera la composition d'équipe demain matin, depuis le CNR de Marcoussis.

L'équipe probable : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Flament, 21. Lucu, 22. Ramos, 23. Lebel

Macalou blessé et forfait pour l'Écosse

Le troisième ligne Sekou Macalou, blessé à la hanche, a dû déclarer forfait pour la rencontre du XV de France face à l'Ecosse, a annoncé mercredi la Fédération française de rugby. "Sekou Macalou est parti, il est libéré en raison de son souci à la hanche", a expliqué Thibault Giroud, le directeur de la performance du XV de France. Le joueur du Stade français (26 ans, 6 sélections) a été touché lors de la victoire de son club face à Biarritz (65-19), samedi, en Top 14.

Horrox nouvelle directrice du rugby féminin à World Rugby

World Rugby, la fédération internationale de rugby, a annoncé mercredi la nomination de la Britannique Sally Horrox comme directrice du rugby féminin, à quelques mois du Mondial qui se déroulera en Nouvelle-Zélande, à l'automne prochain. Ancienne conseillère auprès de l'UEFA et de la Fédération anglaise de football, notamment, Horrox succède à Katie Sadleir qui va prendre en main les Jeux du Commonwealth. "Je suis ravie et extrêmement privilégiée de rejoindre World Rugby pour mener ce qui est considéré comme le plus gros champ de développement de ce sport au niveau mondial", a commenté la principale intéressée. "Je suis déterminée à accélérer le développement du rugby féminin à tous les niveaux, et à défendre le bien-être des joueuses, ainsi que l'égalité des sexes dans tout ce que nous faisons", a-t-elle ajouté.

Grenoble et Nagusa se séparent d'un commun accord

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le FC Grenoble a annoncé la résiliation du contrat de son ailier fidjien Timoci Nagusa (34 ans). Les deux parties se séparent d'un commun accord et le Fidjien est libre de tout contrat. Arrivé en Isère en 2020 en provenance de Montpellier (2013-2020), Timoci Nagusa aura disputé 18 matchs et inscrit un essai avec le maillot du FCG.

Depuis le début de la saison de Pro D2 Timoci Nagusa n'était apparu qu'à cinq reprises, son dernier match remonte au 7 janvier dernier lors de la défaite du FCG à Oyonnax (38-10).

Toulon officialise l'arrivée de Tanguy

Pour les trois prochaines saisons, le RCT comptera un renfort de plus en deuxième ligne. Mathieu Tanguy s'est officiellement engagé avec les Rouge et Noir. Arrivé en provenance de La Rochelle, Tanguy (25 ans) aura la lourde tâche de succéder à Eben Etzebeth dans la cage toulonnaise.

"Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Mathieu Tanguy jusqu’en 2025. Mathieu est un joueur à fort potentiel. Il va nous apporter ses qualités de puissance et de combativité qui collent pleinement à l’ADN du Rugby Club Toulonnais", communiqué Bernard Lemaître, le président du RCT