L'EPCR met la pression sur World Rugby, clap de fin pour Barnes... Les 5 infos de ce vendredi

L'EPCR entre en conflit avec World Rugby

L’EPCR, l’instance européenne qui gère les Coupes d’Europe ne veut pas d’une reprise du calendrier international cet automne. Elle l’a fait savoir à World Rugby par l’intermédiaire de son président Simon Halliday : "Nous n’acceptons absolument pas un calendrier du rugby international en octobre. Cela entre directement en conflit avec nous et nous informons World Rugby que nous avons pleinement l’intention d’utiliser notre fenêtre d’octobre si nous en avons besoin. Nous pourrions jouer nos demi-finales au cours de ces deux week-ends ou, alternativement, utiliser simplement l’un d’eux pour la finale et essayer de trouver deux autres dates en août et septembre pour les quarts et les demi-finales."

Fin de carrière pour Barnes

L’ancien ouvreur ou centre des Wallabies, Berrick Barnes (51 sélections), âgé de 33 ans, a annoncé mettre un terme à sa carrière : "Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu contribuer davantage sur et en dehors du terrain. Malheureusement, mon corps ne me permet plus de faire ce que j'ai pu faire dans le passé et c'est pourquoi j'ai choisi de prendre ma retraite." Le joueur évoluait au Japon, qu’il a rejoint en 2013, dans l’équipe de Top League des Ricoh Black Rams. Sa dernière saison a été interrompue par la crise du coronavirus.

berrick barnes wallabies 2009Icon Sport

Amende de 23 000 € et 5 points de pénalité pour Sale

Les Sale Sharks se sont vus infliger, vendredi, une amende de 20 000 livres (23 000 €) et cinq points de pénalité avec sursis au classement par la commission de discipline de la RFU pour non respect des règles de transfert au sujet de la signature du centre Rohan Janse van Rensburg. En effet, le Sud-Africain, qui évoluait aux Lions (Super Rugby) s’était engagé avec les Sharks à l’été 2018 après avoir signé un précontrat avec Gloucester. le joueur a été condamné à deux semaines de suspension et à une amende de 32 500 livres (38 000 €) dont 29 000 € de dédommagement pour les Cherry and White pour "conduite préjudiciable aux intérêts du jeu".

Pourteau quitte Grenoble pour Montauban

Le club tarn-et-garonnais a officialisé l'arrivée de Franck Pourteau (24 ans) pour la saison prochaine. Le demi d'ouverture, formé à Toulouse puis passé par le Racing 92, évoluait à Grenoble depuis février 2018. Très en vue lors de ses 18 premiers mois en Isère, il n'a joué que 8 matchs de Pro D2 cette saison, pour seulement 2 titularisations.

Penitito prolonge à Massy

Après les re-signatures de Victorien Jacomme puis de Randy Grelleaud cette semaine, le RCME a annoncé ce vendredi la prolongation de Joseph Penitito (25 ans). Le troisième ligne samoan (1,85 m, 118 kg), passé par Biarritz, vient de jouer sa première saison avec Massy, disputant 7 rencontres de Fédérale 1 pour 2 titularisations et autant d'essais. Il a prolongé son aventure d'une saison.