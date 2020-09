L'antisèche : Toulouse à deux doigts de réussir le casse du siècle

Le match : les Toulousains trop joueurs ?

On les pensait enterrés à la cinquantième minute, réduits à treize après le carton rouge de Richie Arnold et menés 26-12. Pourtant, les joueurs d'Ugo Mola n'ont pas baissé la tête, au contraire. Ils ont trouvé leur salut, comme à leur habitude, par le jeu et un pack d'avants dominateur et conquérant. Un essai en force de Rynhardt Elstadt, qui s'offrait un doublé au passage, et un essai de cent mètres d'Antoine Dupont replaçaient les Rouge et Noir en tête au tableau d'affichage avant que George Moala n'offre la victoire à l'ASM avec un essai à dix minutes du coup de sifflet final.

Les Toulousains joueurs... un peu trop peut-être ? Romain Ntamack et ses coéquipiers avaient, à plusieurs reprises la possibilité de tenter les trois points et arracher un match nul inespéré à la vue du scénario de la rencontre. Malheureusement pour eux, un essai refusé et quelques approximations ont eu raison de leur envie de jouer. Au final, chose qui peut paraître invraisemblable, Toulouse a été fidèle à sa philosophie, mais repart de Marcel-Michelin avec des regrets.

Le chiffre : 3

Au coeur d’une première journée de Top 14 ou certaines équipes ont dépassé les vingt pénalités au cours d’un match, la première mi-temps des Clermontois au niveau de la discipline est un modèle du genre. Les Jaunards ont été sanctionnés seulement à trois reprises durant les quarante premières minutes. Un chiffre dérisoire par les temps qui courent, ce qui explique grandement la main mise de Clermont au tableau d’affichage à la mi-temps.

Le fait : Tekori a fait une Vahaamahina

Le geste du seconde ligne a dû rappeler de bien mauvais souvenirs à tous les supporters du XV de France, et à ceux de l’ASM... Au coeur d’un ruck et après un déblayage musclé mais dans la règle de Fritz Lee, le deuxième ligne toulousain a craqué. Un coup de coude volontaire qui n’a pas échappé à l’arbitre vidéo. La sanction est sans équivoque, exclusion définitive de Tekori, qui a laissé ses partenaires à quatorze dès la 34è minute.

La question : l'essai d'Ntamack était-il valable ?

Le demi d'ouverture toulousain pensait offrir la victoire aux siens à deux minutes du coup de sifflet final en aplatissant dans l'en but. Mais un ènième appel vidéo dans cette rencontre a eu raison de sa joie qui s'est transformée en rage et colère au centre du terrain. Mathieu Raynal a, en effet, refusé cet essai. L'arbitre central du match a estimé que Romain Ntamack n'avait pas relâché le ballon alors qu'il était au sol. Une décision qui, comme cette rencontre, n'a pas fini de faire parler.

L'essai d'Ntamack était-il valable ? Sondage 2461 vote(s) Oui, il n'y a aucune raison de refuser cet essai Non, il est plaqué, il se doit de relâcher le ballon

Vincent Franco