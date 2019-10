L'Angleterre en cador, le cas Scott Barrett... les Tops et Flops du week-end.

Les Tops

L'Angleterre impressionne

Comment ne pas parler de l'Angleterre dans cette rubrique, tant les joueurs d'Eddie Jones ont été exceptionnels face aux Blacks, samedi à Yokohama? Les Britanniques ont tout simplement écrasé les champions du Monde en titre quand ils ont rendu muette la meilleure attaque de la planète. Au milieu de cette performance, mention spéciale aux monstres Vunipola, Itoje et autres Tuilagi, qui furent absolument fantastiques, notamment dans le combat.

Damian de Allende renverse tout

Les Boks sont en finale. Et si ces derniers nous concéderont certainement que leur match face aux Gallois était indigne d'une demi-finale de Mondial, et que certains joueurs n'ont pas été à leur niveau habituel, que dire en revanche de Damian de Allende? Le solide centre sud-africain (1m88 pour 103 kg) a dominé tous les impacts et a été le vrai point d'ancrage de la ligne d'attaque des verts et or ce samedi. En prime, un essai... tout en puissance, où le numéro 12 a enfoncé Dan Biggar et consorts pour débloquer le match en faveur de son équipe. Son duel avec Tuilagi en finale s'annonce explosif! Et décisif.

Damian de AllendeIcon Sport

Les Tasman Makos remportent la Mitre 10 Cup

En Nouvelle-Zélande se jouait une finale ce week-end, celle de la Mitre 10 Cup, le championnat des provinces du pays. Et pour la première finale de leur histoire, ce sont les Tasman Makos qui se sont imposés face à Wellington 31 à 14, offrant une superbe sortie à Wyatt Crockett (74 sélections avec les Blacks) et Jordan Taufua, en partance pour Leicester. Voilà qui conclut une superbe saison pour cette province, invaincue cette saison, et bien menée il faut le dire par des cadres comme ce même Taufua, Will Jordan ou encore David Havili.

Les Flops

La fin du règne Black

Battus à la régulière par les Anglais en demi-finale de ce Mondial nippon, les Néo-Zélandais se glaneront donc pas un troisième titre consécutif qui aurait été historique, eux qui avaient déjà remporté les éditions 2011 et 2015. Surtout, la manière dont ils ont été battus est édifiante, tant les Anglais les ont concassés devant, et étouffés en défense. Et même si les Blacks, au vu de l'âge de leur équipe et de leur relève, resteront certainement la meilleure équipe du monde dans les années à venir, il s'agit pour sûr de la fin d'un règne dicté par l'emblématique Steve Hansen, qui quittera ses fonctions de sélectionneur après ce Mondial. Un grand changement sur la planète rugby.

Coupe du monde 2019 - Kieran Read (Nouvelle-Zélande) dépité après la défaite contre l'AngleterreIcon Sport

Barrett en numéro 6

C'était l'un des choix forts d'Hansen ce week-end, le repositionnement en flanker de Scott Barrett, habituel deuxième ligne et très à l'aise dans le déplacement. Le but était double, agrandir encore un alignement Black pour ne laisser que très peu de munitions aux Anglais, et densifier la troisième ligne afin de pouvoir porter le ballon un maximum. Or les Blacks n'ont pas vu le ballon et ont été contrés en touche. Un choix peu judicieux finalement, si peu que ce dernier sorti à la mi-temps remplacé par Sam Cane, qui amena bien plus d'agressivité à un pack qui étonnamment, fut pris dans le combat.

Leicester et les Wasps n'y arrivent pas

Anciennes gloires du rugby anglais, les clubs de Leicester et des Wasps peinent en ce début de championnat. Et si le Mondial prive toujours l'équipe des Midlands de quelques cadres pour l'instant (Cole, Youngs, Ford, May...), les joueurs de Coventry ne sont privés que de Launchbury, présent au Japon. Après deux journées, les deux finalistes Européens de 2007 n'ont toujours pas gagné. Ce week-end, les Wasps n'ont rien pu faire sur le terrain de Gloucester (25 à 9), quand Leicester s'est incliné à domicile face à la puissance des Saracens (10 à 24).