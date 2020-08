L'Afrique du Sud jette l'éponge pour 2027, Flament à Toulouse... Les 5 infos de ce lundi

L'Afrique ne sera pas candidate à l'organisation de la Coupe du monde 2027

Selon les médias sud-africains, la fédération ne devrait pas déposer de candidature pour accueillir les Coupes du monde de rugby 2027 ou 2031. Selon ces sources, l'instance n'aurait pas la trésorerie suffisante pour se lancer dans cette quête, malgré son titre actuel de championne du monde. Pour rappel, elle avait été en finale face à la France pour le Mondial 2023, mais la France avait remporté la mise. L'Australie, en revanche, s'est positionnée pour recevoir l'édition 2027, et les Etats-Unis pour recevoir celle de 2031.

Thibaud Flament signe à Toulouse

À trois semaines de la reprise du Top 14, le Stade toulousain a annoncé une dernière recrue : il s'agit du deuxième ligne français des Wasps Thibaud Flament (23 ans). Celui qui a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues avec le club anglais s'est engagé pour trois saisons dans le club haut-garonnais, qu'il rejoindra au mois d'octobre, une fois la saison anglaise terminée.

Jusqu'à 8000 spectateurs ce vendredi à Aimé-Giral

L'Usap a obtenu une dérogation de la préfecture des Pyrénées-Orientales pour accueillir 8000 personnes au lieu des 5000 habituelles dans son antre d'Aimé-Giral pour son match amical qui l'opposera à un autre cador du Pro D2, Colomiers Rugby prévu ce vendredi 21 août. 3000 de ces places ont d'ores et déjà été reservées pour les abonnés Sang et Or.

Ramsay absent 2 à 3 mois à Pau

Contraint de quitter ses partenaires en tout début du match amical opposant la Section paloise à l'Aviron bayonnais, le deuxième ligne néo-zélandais de Pau, Daniel Ramsay a passé des examens médicaux qui ont révélé une fracture de l'avant-bras. Le deuxième ligne kiwi devrait être absent deux à trois mois et manquera donc les premières journées du Top 14.

Angleterre : la finale de la Cup le 21 septembre

La date de la finale de la Coupe d'Angleterre, reportée en mars dernier à cause de la pandémie de Covid-19, a enfin été annoncée par Premiership Rugby. Les Sale Sharks, qui ont disposé des Saracens en demi-finale, et les Harlequins, qui ont écrasé les Chiefs (49-22), s'affronteront le lundi 21 septembre AJ Bell Stadium, habituel stade de Sale.