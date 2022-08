Kolbe refuse les Stormers, Gomez Kodela blessé... Les cinq infos du week-end

Les Stormers ont tout tenté pour faire revenir Cheslin Kolbe. L'ailier toulonnais aurait réfusé un contrat XXL de la part de la franchise sud-africaine, selon les informations du média local Netwerk24.com. La franchise sud-africaine aurait proposé à Kolbe un contrat de 5 ans, moyennant un salaire de 600 000 euros par an, un travail pour sa femme dans une multinationale, une voiture et un logement de fonction, et un rôle d'ambassadeur du club.

Les coups durs s'enchaînent au Lou avant de débuter la saison. Après la perte de Demba Bamba pour une durée de six mois, le staff lyonnais devra se passer des services de Francisco Gomez Kodela pour plusieurs semaines. D'après Le Progrès, le pilier droit argentin manquera la reprise puisqu'il a été opéré d'une pubalgie. Le Puma est un cadre du l'effectif rhodanien.

Après huit ans d’arbitrage au très haut niveau en Top 14, et alors qu’il aurait encore pu poursuivre l’aventure, Maxime Chalon a décidé de ranger le sifflet. Toutefois, l’informaticien de métier (44 ans) n’en a pas terminé avec le rugby. Comme il nous l’a confié, il a rejoint le staff du CA Brive en tant que consultant.

Après une première sortie intéressante contre Massy vendredi soir (victoire 56-15), le directeur du rugby du Stade français Gonzalo Quesada fait le point sur les chantiers encore en cours. "Nous cherchons donc encore un pilier de haut niveau, ce qui est rare à cette époque de l’année. Même si nous sommes très heureux d’avoir lancé Sergo Abramishvili, un jeune pilier de 18 ans qui nous a donné satisfaction".

Les Monégasques de Cecil Afrika ont remporté la finale de l'étape rochelaise ce samedi, en battant la Section paloise au stade Marcel-Deflandre (26-12). Vaincus par les Béarnais le week-end dernier, ils prennent ainsi leur revanche et valident leur ticket pour le tournoi final, qui aura lieu à l'Arena en novembre prochain.