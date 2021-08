Kolbe proche du RCT, le nouveau maillot de Toulouse... Ce qu'il ne fallait pas rater ce mercredi

Kolbe à Toulon, ça chauffe !

Si rien n'est encore signé, les négociations avancent vite et bien entre le RCT et Toulouse, pour le transfert de Cheslin Kolbe. L'idée que le champion du monde springbok ne porte plus le maillot toulousain et rejoigne la rade toulonnaise, à son retour en France, est désormais probable. Malgré ses deux ans de contrat avec le Stade toulousain, le président du RCT confirme des négociations entre les deux clubs.

Le pétard est parti d'Angleterre, lundi soir. Un tweet du journaliste Neil Fissler (The Rugby Paper) : "Rumeur du soir : Cheslin Kolbe discute avec Toulon." Une première "balle" qui a rapidement trouvé de l'écho, en France, et que nous avions relayée sur Rugbyrama.

Jeux Paralympiques 2020 : l'équipe de France de rugby fauteuil s'incline pour son entrée dans la compétition

L'équipe de France de rugby fauteuil s'est incliné 51-53 face aux Japonais, champions du Monde en titre. Le capitaine des Bleus Jonathan Hivernat (Stade toulousain) a tout de même merveilleusement mené son équipe dans ce premier match en marquant pas moins de 31 essais. Le prochain rendez-vous est fixé jeudi à 10h30 face à l'Australie.

Terry Bouhraoua signe dans un club espagnol

La légende du rugby à 7 français Terry Bouhroua s'en va tenter une nouvelle aventure à XV de l'autre côté des Pyrénées. En effet, il s'est engagé avec le club sévillan de Ciencas Enerside.

Passé par le Stade français et Béziers, le "Petit Général" va connaître sa première histoire en "Division de Honor". À 33 ans, il amènera son expérience pour pourquoi pas tenter d'offrir un troisième titre à son club andalou (après 1992 et 1994). "Heureux et fier d'annoncer que la saison prochaine je jouera pour Ciensas Enerside. Une nouvelle aventure en terre andalouse, olé." a écrit le demi de mêlée sur son compte Instagram.

Les compositions d'équipes officielles de Bayonne et Agen pour le premier match de la saison en Pro D2

Pour le premier match de Pro D2 de la saison et, accessoirement, l'affiche entre les deux anciens pensionnaires du Top 14, Bayonne et Agen ont dévoilé leurs deux XV de départ. La rencontre de jeudi commencera à 20h45 au stade Jean Dauger. Mariano Galarza sera capitaine des Basques pour ce match où quelques billets cherchent encore preneurs, Vincent Farré mènera les siens côté agenais.

Le XV bayonnais : 15. Duhau ; 14. Ravouvou, 13. Muscarditz, 12. David, 11. Baget ; 10. Lafage, 9. Rouet ; 8. Amosa, 7. Heguy, 6. Cassiem ; 5. Luamanu, 4. Galarza (cap) ; 3. Mousset, 2. Van Jaarsveld, 1. Boniface.

Remplaçants : 16. Delonca, 17. Perchaud, 18. Mikautadze, 19. Taofifenua, 20. Venter, 21. Ordas, 22. Lestrade, 23.Talakai.

Le XV agenais : 15. Tolot ; 14. Etcheverry, 13. Reid, 12. Sloan, 11, Gauban ; 10. Dayral, 9. Graou ; 8. Lokotui, 7. Duputs, 6. Farre (cap) ; 5. Moreaux, 4. Vernet ; 3. Ryan, 2. Martinez, 1. Guion.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Duprat, 18. Demotte, 19. Maravat, 20. Idjellidaine, 21. Lacombe, 22. Ramoka, 23. Desmaison.

Les nouveaux maillots du Stade toulousain

Ce mercredi 25 août, le club haut-garonnais a dévoilé la nouvelle tunique que les joueurs toulousains arboreront pour la saison à venir. Dans un style vintage voulant rappeler la génération 90, le maillot évoque notamment celui des saisons 1993, 1994 et 1995. Il est coupé par une grande bande noire frappée du Peugeot, sponsor historique de Toulouse.