Kolbe Oscar Monde, Arnold présent à Toulouse à l’entrainement… Les 5 infos de ce lundi

La fusée Kolbe Oscar Monde

C’est une surprise sans vraiment l’être. L’ailier ou arrière du Stade toulousain impressionne sous le maillot de son club et a réalisé une saison magnifique. De même, avec les Springboks, il s’est sublimé, notamment lors de la finale contre l’Angleterre où il a inscrit l’essai de la victoire en fin de match. Chapeau.

Oscars Midol 2019 - Cheslin Kolbe (Afrique du Sud)Midi Olympique

Antoine Dupont Oscar d’Or

Parmi les meilleurs français, trois joueurs se sont distingués. Et celui qui s’est le plus signalé, ou est resté le plus régulier depuis son retour de blessure, ça a été Antoine Dupont. Le demi de mêlée toulousain excelle lors de chaque match et est devenu un véritable facteur x, que cela soit avec son club comme avec l’équipe nationale.

Oscars Midol 2019 - Antoine Dupont (Toulouse)Midi Olympique

Penaud et Alldritt complètent le podium

Eux aussi ont beaucoup progressé tout au long de la saison passée. Encore à Auch il y a quelques saisons, Grégory Alldritt a franchi un cap et est devenu un titulaire indiscutable avec le Stade rochelais ainsi qu’en équipe de France. De même pour Damian Penaud qui est à l’heure d’aujourd’hui, peut-être l’un des meilleurs attaquants du monde.

Bourdon Oscar Féminin

Le rugby féminin progresse à vitesse grand V depuis ces dernières saisons. Et Pauline Bourdon illustre parfaitement cette mise en avant. La demi de mêlée dynamite son équipe nationale et à l’image d’un Antoine Dupont, est capable de faire la différence à tout moment. Sa lecture de jeu et sa détermination en font une des cadres des Bleues.

Oscars Midol 2019 - Pauline Bourdon (AS Bayonne)Midi Olympique

Rory Arnold s’entraîne avec Toulouse

Après RIchie, nous demandons le frère, Rory. Frère jumeau et international australien. Ce dernier a joué le Mondial avec les Wallabies et a posé ses bagages dans la ville Rose la semaine dernière. Ce lundi, il a réalisé son premier entrainement avec son nouveau club et prend ses marques. De là à être sur la feuille dès ce week-end en Coupe d’Europe ? Rien n’est moins sûr…