Kolbe à l'entraînement, le multiplex à 17 heures... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

Premier entraînement collectif pour Kolbe

Recrue star du Rugby club toulonnais, l'ailier ou arrière Cheslin Kolbe était présent ce jeudi matin, lors de l'entraînement collectif du RCT. Arrivé blessé au genou, le champion du monde sud-africain n'a pas encore pu porter le maillot toulonnais en Top 14. Mais avec cette reprise sur la pelouse de Berg, on peut espérer le revoir sur les terrains très prochainement, pour le début de la campagne varoise en Challenge Cup.

Le multiplex le samedi à 17h et un seul match à 15h après les fêtes de fin d’année

C’est une décision qui a été adoptée en comité directeur lundi et qui est passée quelque peu inaperçue mais qui ravit les clubs de Top 14 concernés. Sur une proposition de Canal +, pour permettre aux clubs de mieux valoriser leurs places avec hospitalités, il a été décidé d’intervertir la programmation actuelle du samedi après-midi.

A partir de la 15ème journée (weekend du 8 et 9 janvier), les quatre rencontres qui avaient lieu à 15 heures et diffusées en multiplex sur Canal +, se dérouleront à 17 heures. En conséquence, l’affiche dite numéro 3 (la première étant celle du dimanche soir, la seconde du samedi soir), sera programmée le samedi à 15 heures : la case historique du ballon ovale à la télévision.

Clermont : Lavanini écope de cinq semaines de suspension

La commission de discipline de World Rugby a sanctionné le deuxième ligne argentin Tomas Lavanini de cinq semaines de suspension, après son passage devant l'instance ce mercredi. Lors de la dernière tournée d'automne des Pumas, et plus précisément le 21 novembre, le Clermontois avait commis une brutalité envers l'Irlandais Cian Healy. Il avait alors été exclu par l'arbitre du match. Le joueur de l'ASM devrait ainsi manquer les prochains matchs de Top 14 opposant son club à Biarritz (4 décembre), Brive (26 décembre) et Toulouse (1er janvier), ainsi que les deux premières rencontres européennes de Clermont, contre l'Ulster (11 décembre), et contre Sale (18 décembre).

Grenoble officialise l'arrivée de l'Argentin Ezcurra

Comme révélé dans les colonnes de Midi Olympique, Felipe Ezcurra (28 ans, 14 sélections) portera bien les couleurs du FCG. Le demi de mêlée international argentin, arrivé mardi en Isère, s’est engagé comme joueur supplémentaire jusqu’au terme de cette saison, tout en signant un bail jusqu’en juin 2024. Au Stade des Alpes, le numéro 9 retrouve son frère Bautista, actuellement blessé.

Wavrin prolonge l'aventure au Stade montois

Le troisième ligne centre de Mont-de-Marsan William Wavrin (30 ans) a convenu d'une prolongation de contrat avec son club ce mercredi. Arrivé en 2019, il est devenu un des hommes de bases de l'effectif, étant promu capitaine à plusieurs reprises. Désormais, il est lié au club landais jusqu'en 2024. Cette saison, Wavrin a disputé neuf des douze matchs de Pro D2, dont huit en tant que titulaire, au sein d'une équipe montoise actuellement leader du championnat.