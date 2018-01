Read blessé et absent 4 mois

Le troisième ligne néo-zélandais avait continué à jouer la saison dernière malgré ses douleurs. Le joueur a réagi, se montrant optimiste sur sa blessure : "je vais me faire opérer samedi et je risque de passer beaucoup de temps dans mon canapé dans les semaines à venir". Le capitaine des All Blacks avait déjà loupé le dernier match de l’année de son équipe à cause de sa blessure.