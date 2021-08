Kefu violemment agressé, l'amical Toulon-Lyon annulé... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

L'ancien Wallaby Toutai Kefu violemment agressé

L'actuel sélectionneur des Tonga Toutai Kefu (47 ans) a été grievement blessé à son domicile du sud de Brisbane (Australie), dans la nuit de dimanche à lundi. L'ancien troisième ligne australien aux 60 sélections "devrait survivre" selon un commissaire de police australien. Il aurait reçu un coup de couteau à l'abdomen, tandis que sa femme, sa mère et deux de ses enfants auraient également été victimes des agresseurs. "Il est désormais sorti de chirurgie et est en phase de convalescence" avait écrit hier l'ancien arrière tongien Sateki Tuipulotu, sur le réseau social Facebook.

Le match amical Toulon-Lyon annulé... en raison des absences !

Toulonnais et Lyonnais devaient se retrouver le vendredi 20 août prochain (19 h), pour un match amical. Or, en raison d’un trop grand nombre d’absents au sein des deux effectifs, les clubs ont décidé d’annuler la rencontre. Le RCT annonce en effet avoir près de 34 joueurs indisponibles, pour causes de sélections, de blessures ou de Supersevens.

Japon : un pont d'or attendrait Finn Russell

Dimanche soir, nos confrères du Rugby Paper, un hebdomadaire britannique, annonçaient que le demi d'ouverture du Racing 92 Finn Russell (28 ans, 55 sélections) était la nouvelle cible du club japonais des Green Rockets, basé dans la ville de Chiba, au Sud-Est de Tokyo. Les dirigeants nippons, désireux de faire de la Japan Rugby League One (qui verra le jour en 2022) le championnat plus attractif au monde, auraient donc proposé plus d'un million d'euros au meneur de jeu écossais afin qu'il rejoigne l'Asie l'été prochain. Russell, très bon avec les Lions britanniques et irlandais lors du dernier test de la tournée face aux Springboks, aurait ainsi la cote au Japon et deviendrait, si l'information du Rugby Paper était viable, le joueur le mieux payé du monde, devant Handré Pollard (Montpellier) et Charles Piutau (Bristol).

Supersevens : le Racing 92 vers un turn-over pour l'étape de Toulouse

Les Ciel et Blanc, finalistes de la dernière étape du Supersevens à Aix-en-Provence, sont quasiment qualifiés pour les phases finales de cette compétition en novembre (à l'Arena) et devraient donc faire tourner leur effectif pour les prochaines étapes du Super Sevens à Toulouse et La Rochelle. Virimi Vakatawa et quelques stars de l'équipe devraient donc être ménagées ce week-end, lors de l'étape en Midi-Pyrénées.

Le treiziste Andrew Fifita dans un coma artificiel après un plaquage dangereux

L'ancien international tongien et australien de rugby à XIII, Andrew Fifita, a été placé dans un coma artificiel après avoir été victime d'un plaquage dangereux dimanche, sous le maillot des Cronulla Sharks, ont indiqué lundi deux quotidiens australiens. Le pilier de 32 ans a été touché à la gorge en fin de première période du match de National Rugby League (NRL) contre les Newcastle Knights, à Brisbane. Il a repris le jeu en deuxième période mais a dû quitter le terrain cinq minutes plus tard.