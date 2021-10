Kamikamica out pour Brive, Whitelock de nouveau capitaine des Blacks... Les 5 infos de ce mercredi

Whitelock de nouveau capitaine des All Blacks pour la tournée d'automne

Le deuxième ligne Sam Whitelock sera le capitaine des All Blacks lors de la tournée automnale qui les verra disputer cinq tests matches aux Etats-Unis puis en Europe, dont un dernier contre la France à Paris, a annoncé l'entraîneur néo-zélandais des avants mardi. L'expérimenté joueur de 33 ans succède au capitanat à Ardie Savea, qui a assuré l'intérim de l'habituel porteur de brassard Sam Cane, durant la dernière édition du Rugby Championship remportée par la Nouvelle-Zélande.

Sam Whitelock (All Blacks)Icon Sport

Désormais, Christophe Dominici a un stade à son nom

Au fil d'une cérémonie particulièrement émouvante, l'adjoint au maire de Paris Pierre Rabadan et le directeur général du Stade français Thomas Lombard, deux anciens coéquipiers de "Domi", ont inauguré dans le seizième arrondissement parisien le "stade Christophe-Dominici". Face à la centaine de personnes présentes pour l'occasion, Thomas Lombard a lancé en préambule : "J'ai choisi de ne rien préparer parce que c'est la meilleure manière de rendre hommage à "Domi", le joueur le plus spontané qu'il m'ait été donné de connaître. Christophe Dominici était un être pas comme les autres et, en donnant son nom à notre terrain d'entraînement quotidien, on prolonge en quelque sorte le souvenir d'un homme exceptionnel."

Christophe Dominici a désormais un stade qui porte son nomMidi Olympique

Brive : fin de saison pour Kamikamica

Après sept journées, Kitione Kamikamica en a déjà terminé de sa saison. Sorti à la 48ème minute contre La Rochelle, le troisième ligne centre fidjien du CAB souffre d'une rupture des ligaments croisés. Brive : fin de saison pour Kamikamica. Après sept journées, Kitione Kamikamica en a déjà terminé de sa saison. Sorti à la 48ème minute contre La Rochelle, le troisième ligne centre fidjien du CAB souffre d'une rupture des ligaments croisés. La blessure de Kitione Kamikamica est un réel coup dur pour les Brivistes, déjà privés de So'otala Fa'aso'o au poste de numéro huit pour plus de dix semaines (opéré de la main). Avec ces deux absences, il ne reste plus qu'Otar Giorgadze, comme spécialiste du poste.

Jack Whetton, le fils cadet de Gary débarque au Castres olympique

Le Castres olympique vient d’officialiser la signature de Jack Whetton, fils de Gary, légende all black du club et champion de France avec le CO en 1993. Jack arrive en qualité de joker médical pour suppléer les absences de Ryno Pieterse (suspendu), Stéphane Onambélé (blessure tendon rotulien) et Mathieu Babillot (blessure ischio-jambiers). Le nouveau venu, âgé de 29 ans, dispose d’un solide gabarit (2m, 129 kg) et évoluait cette saison avec la franchise australienne des Waratahs après avoir passé deux ans avec les Highlanders.