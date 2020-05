Joseph, Francoz, Gouzou… Qui sera le grand numéro 8 de demain ?

Avec les critères mis en place, trois joueurs ont été sélectionnés par Rugbyrama. Effectivement, il y a de très bons jeunes numéros 8 en France. Mais la plupart ont plus de 22 ans et ils ont reçu une convocation avec les Bleus.

Jordan Joseph (19 ans, Racing)

On le considère déjà comme une "star" chez les moins de 20 ans. Jordan Joseph a seulement 19 ans, mais c'est un redoutable joueur à son poste de numéro 8. On oublie trop souvent qu'il est très jeune, car il a acquis beaucoup d'expérience, et cela, il le doit à son club du Racing qui lui donne du temps de jeu chez les pros. Jordan Joseph fait partie de cette génération de joueurs comme Louis Carbonel à être double champion du monde des moins de 20 ans. La première fois, il s'était fait remarquer en étant l'un des cadres des Bleuets, l'année suivante, c'était doublement le cas. C'est un joueur très mobile qui tient le ballon, solide comme il est, il avance à chaque impact. Il est aussi un très bon plaqueur. Pour le moment, on ne sait pas trop ce qui peut freiner son ascension.

Top 14 - Jordan Joseph (Racing 92) contre PauIcon Sport

Charlie Francoz (21 ans, Stade Français)

Un peu plus âgée que son compatriote, Charlie Francoz évolue au Stade Français. Il considère l'équipe de la capitale comme son club de coeur, il a bien sûr lui aussi enfilé le maillot bleu des moins de 20 ans. Petit à petit, il engendre de l'expérience avec Paris, cette saison, il a disputé cinq matchs, il a toujours été titulaire. En ayant la confiance de son staff, il suit son chemin même si la concurrence se fait rude à ce poste avec des joueurs comme Talalelei Gray ou Antoine Burban. Mais cela n'est pas un problème, car c'est un joueur talentueux qui à l'avenir devant lui.

Top 14 - Charlie Francoz (Stade Français) contre BordeauxIcon Sport

Maxime Gouzou (21 ans, Mont-de-Marsan)

Il est l'un des espoirs du Stade Montois, à 21 ans, il gagne en temps de jeu au sein de l'équipe une de son club. Il aura disputé trois rencontres avant l'arrêt définitif de la compétition. D'autant plus qu'il a été titulaire à deux reprises sur les trois matchs qu'il a disputés. La route est encore longue, mais il a toutes les qualités demandées chez un numéro 8 moderne. Car c'est un joueur vif sur le terrain, qui connaît l'art du placage. Dans l'animation, il sait produire du jeu. Le Stade Montois peut compter sur lui pour l'avenir du club.

Maxime Gouzou avec le Stade MontoisIcon Sport