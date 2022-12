Jones licencié, Castres demande à reprogrammer son match du week-end... Les cinq infos de ce mardi

Eddie Jones a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'Angleterre, ce mardi, annonce la fédération anglaise. En poste depuis novembre 2015, l'Australien a notamment connu une défaite en finale du Mondial 2019 et remporté trois Tournois des Six Nations. "Il est important de reconnaître l'énorme contribution d'Eddie au rugby anglais, en remportant trois championnats des Six Nations, un Grand Chelem et en nous amenant à une finale de la Coupe du monde de rugby", a déclaré Bill Sweeney, PDG de la RFU dans le communiqué. C'est Richard Cockerill, adjoint de Jones depuis 2021, qui assurera l'intérim.

Alors que le Castres Olympique est censé accueillir Exeter à Pierre-Fabre samedi (21h) dans le cadre de la première de journée de Champions Cup, les Tarnais ont demandé à l'EPCR de reprogrammer la rencontre. Et pour cause. A la même horaire, l'équipe de France de foot disputera son quart de finale de Coupe du monde face à l'Angleterre.

La Coupe du monde 2023 sera "normalement" la dernière compétition internationale de Uini Atonio. Le pilier rochelais a annoncé qu'il prendrait sa retraite avec les Bleus après le Mondial en France mais qu'il allait bien continuer l'aventure au Stade rochelais. "J’espère qu’on va gagner la Coupe du monde, et quoi qu’il arrive, normalement, j’arrête les Bleus derrière" a déclaré le pilier droit international auprès d'ActuRugby. Le Rochelais aux 47 sélections souhaite notamment profiter de la vie rochelaise et passer plus de temps avec sa famille.

Comme révélé dans nos colonnes la semaine dernière, Ronan O'Gara sera Rochelais jusqu'en 2027 ! C'est le club qui l'a annoncé officiellement ce mardi via un communiqué. Courtisé notamment par plusieurs sélections internationales, l'Irlandais reste fidèle au club dont il est devenu manager en 2021. Il était arrivé à l'été 2019 aux côtés de Jono Gibbes.

Mickaël Hygonnet, pilier de l'US Cognac-Saint-Jean-d'Angély, a été placé en réanimation et plongé dans un coma artificiel ce dimanche, après une nouvelle crise d'épilepsie. Le 30 décembre, Hygonnet avait déjà fait une première crise à l'entraînement et avait ensuite été transféré à l'hôpital. Ces crises d'épilepsie sont apparues quelques semaines après une commotion cérébrale. "Ce dimanche, Mickael a été transféré en réanimation et a été plongé dans un coma artificiel. L’ensemble du club apporte tout son soutien à Mickael", a annoncé l'USC.