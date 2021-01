Jones en isolement, l’Australie ne rouvrira pas ses frontières… Les 5 infos de ce mercredi

Eddie Jones en isolement

La fédération anglaise de rugby a annoncé, ce mercredi matin, que l’entraîneur des avants du XV de la Rose, Matt Proudfoot, était positif au Coronavirus. Eddie Jones, le sélectionneur, et Simon Amor, en charge de l’attaque, sont donc considérés comme cas contacts. Le stage pour la préparation du Tournoi doit débuter dans une semaine. Étant en isolement pendant 10 jours, le patron de l’Angleterre ne participera pas au début de ce stage.

L’Australie ne compte pas rouvrir ses frontières

Les dirigeants australiens ont annoncé que le pays ne comptait pas rouvrir ses frontières face à la recrudescence du virus dans les autres pays, notamment à cause des différents variants. Ce choix pourrait impliquer la tournée du XV de France prévue cet été. Malgré tout, l’Australie accorde des dérogations autorisant l’entrée sur le territoire. Pour cela les Bleus devront sûrement s’isoler pendant 14 jours pour défier les Wallabies, les 3, 10 et 17 juillet prochains.

Le Pays de Galles annonce son groupe pour le Tournoi…

Wayne Pivac, le sélectionneur du Pays de Galles, a dévoilé son groupe pour le prochain Tournoi des 6 Nations. 36 joueurs ont été sélectionnés. Parmi eux, un petit nouveau. Il s’agit de Josh Macleod (24 ans), qui évolue actuellement sous les couleurs des Scarlets. Les expérimentés Alun Wyn Jones (143 sélections), Dan Biggar (87 sélections) ou encore George North (98 sélections) seront également présents. Premier match contre l’Irlande le 7 février.

… L’Écosse fait de même

Comme son homologue gallois, Greg Townsend a annoncé les joueurs retenus pour le Tournoi 2021. Le XV du Chardon sera emmené par son capitaine Stuart Hogg. Les frères Gray ainsi que Finn Russell sont également présents. Le sélectionneur écossais a sélectionné 4 néophytes. Ashman, Cherry, Craig et Redpath connaîtront sûrement leurs premiers pas au sein de la sélection. Rendez-vous le 7 février à Twickenham pour Townsend et ses hommes.

Les compos du choc Perpignan - Colomiers dévoilées

Ce soir, à 20h45, Perpignan, actuel leader de Pro D2, reçoit Colomiers, 4e du classement. Les deux entraîneurs, Christian Lanta et Julien Sarraute, ont dévoilé leur XV de départ. Pour les catalans, Damien Chouly retrouve sa place en troisième ligne. Les Sang et Or effectuent 5 changements par rapport aux joueurs titulaires lors du déplacement à Mont-de-Marsan. Côté Columérin, pas moins de 12 changements. Seul Moro, Poet et le capitaine Macovei étaient titulaires face à Carcassonne.