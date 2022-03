Jones de retour, la Russie exclue par World Rugby...Les cinq infos de ce mardi !

World Rugby exclut la Russie et la Biélorussie jusqu'à nouvel ordre

World Rugby a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la suspension "jusqu'à nouvel ordre" de la Russie et du Bélarus, conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine. Les deux sélections se voient donc privées de toute participation à une compétition de rugby internationale, conformément aux dernières recommandations du Comité international olympique (CIO).

L'instance a également communiqué sur une "suspension complète et immédiate de la fédération russe de rugby de son statut de membre de World Rugby jusqu'à nouvel ordre." "World Rugby réitère sa condamnation de l'invasion agressive de l'Ukraine par la Russie et de la facilitation de cette action par le Bélarus", a justifié l'organisme international, ajoutant que "cette décision a été prise dans l'intérêt des valeurs de solidarité, d'intégrité et de respect du rugby" et que "World Rugby reste également en contact avec ses collègues de la Fédération ukrainienne et a promis son soutien total à la communauté du rugby dans le pays."

Alun-Wyn Jones de retour dans le groupe gallois pour préparer la france

À deux semaines de recevoir les Bleus sur la pelouse du Principality Stadium, le pays de Galles enregistre un retour important. En effet, l'emblématique capitaine du XV du Poireau, Alun-Wyn Jones (36 ans) intègre le groupe cette semaine. Il sera présent "pour poursuivre sa réeducation", on rappelle qu'il a loupé le début du Tournoi en raison d'une blessure à l'épaule. Par ailleurs, le sélecionneur gallois, Wayne Pivac a libéré six joueurs pour qu'ils puissent rejoindre leurs clubs respectifs. Parmi eux, on retrouve les quatre joueurs de Cardiff : Rhys Carré, Ellis Jenkins, James Ratti et Uilisi Halaholo. Les deuix autres joueurs sont le demi de mêlée Gareth Davies (Scarlets) et le troisième ligne Aaron Wainwright (Dragons).

Doncaster et Ealing ne monteront pas en Premiership la saison prochaine

La fédération anglaise de rugby (RFU) a révélé ce mardi que les Doncaster Knights et les Ealing Trailfinders, respectivement premiers et troisièmes de RFU Championship, n’avaient pas répondu favorablement aux critères nécessaires à la promotion en Premiership. Malgré leur domination en championnat, les deux clubs ne devraient donc pas pouvoir rejoindre la première division. En Championship, deux des favoris à la montée s’apprêtent à vivre une fin de saison bien frustrante. Figurant actuellement sur le podium du championnat, les clubs de Doncaster et d’Ealing avaient récemment soumis leurs terrains respectifs à un audit indépendant, afin que le respect des normes minimales pour l’accès à la division supérieure soit évalué.

Pour être éligibles à une promotion en Premiership, de nombreux critères doivent en effet être respectés par les clubs, à commencer par la qualité des installations et la capacité du stade utilisé les jours de matchs (10 001 places au minimum). Ce mardi, la fédération anglaise a donc révélé la conclusion de cet audit, finalement défavorable à une montée de Doncaster ou d’Ealing en Premiership. Les deux clubs n’ont pas réussi à remplir les critères minimums, en fonction notamment de la capacité de leurs enceintes (5 000 places environ pour Knights et Trailfinders).

Gianmarco Lucchesi forfait pour la fin du Tournoi

Sorti du terrain dès la 9e minute face à l'Irlande (57-6) avec le bras en écharpe, Gianmarco Lucchesi (21 ans) souffre d'une luxation du coude gauche et sera indisponible plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'Italie qui ne pourra plus compter sur son talonneur titulaire (8 sélections) pour les deux derniers matchs du Tournoi des 6 Nations.

Lors des prochaines journées, la Squadra Azzura recevra l'Écosse à Rome (12 mars) avant de se déplacer au pays de Galles (19 mars).

Salakaia-Loto signe à Northampton pour la saison prochaine

Lukhan Salakaia-Loto (25 ans) s'envolera en Angleterre pour évoluer sous les couleurs de Northampton à l'issue du Super Rugby Pacific 2022. Le seconde ligne international australien (30 sélections) quittera donc son club des Reds avec qui il a débuté en 2015. Depuis le début de la saison, Salakaia-Loto a disputé les deux rencontres de son club en tant que titulaire.

Lukhan Salakaia-Loto faisait notamment partie de l'équipe des Wallabies qui a affronté la France l'été dernier. Le seconde ligne s'est d'ailleurs exprimé sur sa prochaine arrivée en outre-Manche : "J'ai entendu dire que Franklin's Gardens est un endroit extraordinaire pour jouer au rugby, et cela faisait longtemps que j'avais envie de me tester dans l'hémisphère nord."