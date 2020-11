Avant de quitter ses fonctions, Joël Jutge assurera la nomination des arbitres pour les matchs de poules des compétitions européennes comptant pour la saison 2020/2021. "Je tiens à remercier l'EPCR pour ses quatre années et demie merveilleuses, où j'ai pu collaborer avec des gens formidables et des arbitres talentueux. A bien des égards, je continuerai de travailler en étroite collaboration avec mes collègues de Lausanne pour assurer une approche unifiée et cohérente de l'arbitrage entre les matchs internationaux et les matchs de club."

Joël Jutge avait déjà travaillé au niveau mondial puisqu'il avait intégré l'IRB (devenu World Rugby) en 2012 pour devenir le grand patron des arbitres, succédant à Paddy O'Brien. L'ancien Directeur technique national de l'arbitrage de la FFR avait ensuite laissé sa place en 2016 à l'Irlandais Alain Rolland.