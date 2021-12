"Je souhaite à Ludo (Radoslavjevic) le meilleur dans la vie"... Le top déclas du week-end

"Le staff m'a félicité devant tout le groupe pour ma performance"

Impressionnant pour sa première avec le Castres olympique face au Munster en Champions Cup, Simon Meka attire les louanges. A seulement 21 ans, le jeune troisième ligne tarnais a terminé meilleur plaqueur de CO et meilleur olympien du match, malgré la défaite des bleus et blanc à Thomond Park. Après la rencontre, Meka s'est confié sur son ressenti dans un entretien Midi Olympique: "Pierre-Henry (Broncan) est content de moi je pense, en tout cas je l’espère. Le staff m’a félicité dans le vestiaire devant l’ensemble du groupe donc ça m’a également touché. Mais encore une fois, ce n’est qu’un pas. Cela peut être un piège pour un jeune joueur de se réjouir "seulement" de ces mots". Produit 100% issue de la formation tarnaise, Simon Meka a terminé le match avec 10 plaquages à son crédit, meilleur total du match à égalité avec le troisième ligne adverse Jack O'Donoghue. De belles promesses pour l'avenir.

"J'ai dû subir une amputation au-dessus du genou"

Le talonneur des Ospreys Ifan Phillips a révélé dimanche avoir subi une amputation d'une jambe après un accident de la route survenu le 5 décembre. "J'ai été admis en salle d'opération dès mon arrivée, mais après une longue intervention chirurgicale, il n'a pas été possible de sauver ma jambe. J'ai donc dû subir une amputation au-dessus du genou" a témoigné le talonneur gallois. Le joueur aux 40 matchs avec les Ospreys a lancé une cagnotte en ligne pour le soutenir durant sa convalescence. Il a déjà récolté près de 70 000 euros.

"Je souhaite à Ludo le meilleur dans la vie"

Alors que le demi de mêlée de Provence Rugby Ludovic Radoslavjevic s'est exprimé sur sa suspension la semaine dernière suite à des propos racistes à l'encontre de l'ailier de Nevers Christian Ambadiang, le trois quart aile fidjien Timoci Nagusa a lui même réagi sur ses réseaux sociaux. "Ce n'est pas à moi de juger ou de prendre parti, oui, nous faisons tous des erreurs, malheureusement, certaines erreurs sont plus coûteuses que d'autres, j'ai moi-même vécu la même chose, mais j'ai choisi de pardonner à cet homme et d'aller de l'avant dans la vie, je souhaite à Ludo le meilleur dans la vie", a déclaré le trois-quarts fidjien sur son compte Twitter.

"Si je quittais la Rochelle après 5 mois en tant qu'entraîneur principal, je serai un Judas"

Alors que les rumeurs l'envoyant au Munster pour remplacer l'entraîneur sortant Johann van Graan allaient bon train ces derniers jours, Ronan O'Gara est sorti du silence pour y mettre fin. "J'ai signé un contrat jusqu'en 2023-24 et je n'en ai jamais rompu un. J'aime à penser que je suis un homme de parole, et si je quittais La Rochelle après cinq mois en tant qu'entraîneur principal, je serais un Judas. Le Top 14 est la meilleure compétition du monde, c'est parfois un casse-tête, mais cela reste une expérience incroyable" a déclaré l'ancien demi d'ouverture irlandais, avouant tout de même un "premier appel de courtoisie" des dirigeants du Munster.

Top 14 - Ronan O'Gara - Stade RochelaisIcon Sport

"On prend un point qui nous satisfait"

Après la courte défaite des castrais samedi contre le Munster 19-13, l'entraîneur des tarnais David Darricarrère a réagi en conférence de presse, saluant la combativité de ses hommes: "On prend un point ce soir, qui nous satisfait : on a quand même fait un gros match dans un contexte très très particulier. On est satisfait de l'état d'esprit des garçons, on finit le match à quinze contre quatorze pendant 15 minutes, on arrive à marquer... On n'a jamais rien lâché contre une des meilleures équipes d'Europe, ça prouve aussi la profondeur de l'effectif qu'on a aujourd'hui et l'état d'esprit de tout le groupe. C'est très intéressant. A t-il déclaré avant d'avouer quand même un brin de frustration : Mais on peut avoir des regrets, on aurait pu faire mieux, même si on avait beaucoup de jeunes joueurs."